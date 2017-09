PD-LSI bëhen bashkë për ligjin e mbetjeve: Duhet referendum

Një mbledhje e komisionit të veprimarive prodhuesePartia Demokratike dhe LSI janë bërë bashkë, ndonëse në qëndrime jo të përbashkëta për çështjen e projekt/ligjit të mbetjeve, edhe pse një ditë më parë, kreu i Grupit Parlamentar socialist, Taulant Balla tha se nuk do të jetë pjesë e nismave ligjore që do të diskutohen në Parlament.

Në fillim ka qenë deputeti i PD, Florion Mima, i theksoi tha se opozita mbron vetëm interesat e popullit dhe ka kërkuar rrëzimin e ligjit në kuvend me votim.

“Është në nderin tuaj dhe të forcës suaj politike të sillet në parlament dhe të rrëzohet me ligj. LSI ju ka kërkuar referendum. Silleni kërkesën këtu,” tha Mima.

Ai i kërkoi mazhorancës të fusë në rendin e ditës dy akte që mbahen peng nga PS-ja prej muajsh. Të sjellë për votim dekretin e Presidentit Nishani që rrëzon Ligjin për Plehrat të miratuar nga PS dhe të fusë në rend të ditës kërkesën që ka depozituar në Parlament, Partia Demokratike, që në shtator të vitit 2016 për referendum popullor për të ndalur përgjithmonë importin e plehrave.

Mima, vuri në dukje, rrugën tjetër për të ndalur një herë e mirë importin e plehrave në Shqipëri.

“Së dyti , keni një kërkesë të opozitës, të legjislaturës së kaluar, e cila thotë se kjo çështje kaq madhore duhet ti drejtohet shqiptarëve, me anë të një referendumi. Sillni të vlefshme kërkesën e opozitës për referendumin, lidhur me këtë çështje tejet të ndjeshme, dhe ta votojmë e t’i hapim rrugë referendumit”, u shpreh Mima.

Më pas, kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vaslili deklaron se Partia Socialiste nga pikëpamja juridike nuk mund të tërheqë ligjin për mbetjet dhe se referendumi është zgjidhja e vetme.

Në një dalje për mediat ditën e sotme nga selioa e LSI, ai tha se kryetari i grupit të Partisë Socialiste Taulant Balla, e ka thënë publikisht që e tërheq projektligjin.

“Nuk kemi të bëjmë me pr/ligj për mbetjet, por kemi të bëjmë me ligj. Pra Kuvendi i Shqipërisë për këtë çështje është shprehur me votë. Që nga ky moment po themi pronësia politike e propozuesve qofshin deputetë apo qeveri, ka rënë. Ky ligj tashmë është pjesë e atyre ligjeve që Kuvendi miraton”, u shpreh Vasili.

Ai tha se ka vetëm një moment procedurial që Presidenti ka kthyer ligjin dhe i ka dhënë një mundësi të re mazhorancës të reflektojë.

Sipas tij, detyra e mazhorancës fillon me shqyrtimin e dekretit të Presidentit dhe më tutje të ecë përpara.

“Nuk ka asnjë mundësi juridike që Partia Socialiste të tërheqë, nuk është projektligj, por është ligj. Këtu ka një rol të veçantë për të bërë rojtarin korrekt të rregullores, kryetari i Kuvendit. Politika duhet të heshtë dhe të flasë populli”, tha Vasili.

20 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)