Reforma zgjedhore, Basha nis konsultimet me aleatët

Kryetari i PD, Lulzim Basha ka nisur pasditen e kësaj të mërkure konsultimin për reformën zgjedhore me aleatët parlamentarë. Por burime nga PD bëjnë të ditur se konsultime do të ketë edhe me çdo forcë politike dhe faktorë shoqërorë që janë pro zgjedhjeve të lira.

Reforma zgjedhore, në këndvështrimin e Bashës, ka si qëllim dhënien fund të manipulimeve dhe shit-blerjes së votës. Kushtet e PD për këtë reformë të rëndësishme janë: votim dhe numërim elektronik dhe mundësimi i votimit për emigrantët.

20 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)