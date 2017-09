Shtëpia e blerë 300 paund tashmë kushton 1.9 milionë

Një çift që ka paguar vetëm 300 paund për blerjen e pronës, pas rikonstruksionit vlera e saj shkoi në 1.9 milionë paund.

Jane Alexander dhe bashkëshorti i saj Gus, iu dha prona nga autoritetet londineze. Ata paguan nga 150 paund secili për objektin me kushtin që ta kthenin atë në shtëpi, e cila tashmë vlen 1.9 milionë dollarë. Jane thotë:- “Ne ishim me muaj mjalti në Irlandë kur zbuluam se kishim fituar lotarinë, domethënë blerjen e objektit. Neve na u dorëzua një dokument që thoshte se duhej të paguanim 300 paund, nga 150 secili me kushtin e vetëm që ta kthenim atë në banesë.

Disa njerëz e kishin refuzuar çmimin për shkak kostos së rikonstruksionit të objektit. Na u desh dy vjet punë që të rikonstruktonim shtëpinë tonë dhe kemi shpenzua mbi 30 mijë paund të tjera”.

20 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)