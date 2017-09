Analiza dhe organizimi i partisë, PD do të mbledhë kryesinë

Partia Demokratike do të mbledhë pasditen e sotme Kryesinë. Mbledhja është lajmëruar për në orën 18:00 dhe në fokus të saj është analiza për zgjedhjet e 25 qershorit dhe organizimi i partisë.

Partia Demokratike do të nisë një proces analize dhe konsultimi me anëtarësinë për ti paraprirë ndryshimeve statutore që do të mundësojnë rritjen e rolit të anëtarësisë në vendimmarrje.

Pas takimit të një dite më parë të kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha me drejtorin e Fondacionit Konrad Adenauer në Shqipëri, Walter Gloss, selia blu njoftoi se Partia Demokratike dhe Fondacionit Konrad Adenauer do të bashkëpunojnë për të thithur ekspertizën gjermane edhe në procesin e modernizimit të Partisë Demokratike

21 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)