FSHF ceremoni speciale në nder të Lorik Canës. Organi më i lartë i futbollit vendas, përmes një postimi në faqen zyrtare, ka njoftuar se më datë 9 tetor do të organizojë një ceremoni të posaçme në ndër të ish-kapitenit që dha gjithçka për kombëtaren kuqe e zi, Lorik Cana.

Eventi që do të organizohet në këtë datë për mbrojtësin me një eksperiencë të gjatë në klube ndryshme dhe të mëdha europiane, bëhet sepse Cana do të zyrtarizojë dhe fundin e karrierës së tij si futbollist. Data 9 tetor do të jetë një moment i veçantë për Canën, i cili ndër vite ka dhënë një kontribut të madh në skuadër, me momentin më kulmor të kësaj rruge të gjatë dhe jo pak të mundimshme, pjesëmarrjen historike të Kombëtares Shqiptare në kampionatin europian.

Kjo datë përkon dhe me ndeshjen e fundit të Kombëtares kuqezi për eliminatoret e botërorit Rusi 2018 kundër Italisë, me ceremoninë që do të zhvillohet pak orë përpara këtij takimi. Eventi speciale do të realizohet në shenjë vlerësimi dhe mirënjohje për Lorik Canën, i cili regjistron edhe një numër rekord pjesëmarrje me fanellën kuqezi, me 93 ndeshje.

21 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)