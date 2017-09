Rusi, martesa përrallore e djalit të pasanikut me yllin e rrjeteve sociale

Karen Karapetyan e Lilit janë martuar para pak ditësh në Moskë, në Kishën Apostolike Armene. Babai i dhëndrit, sipas renditjes së revistës “Forbes”, është i 32 në listën e njerëzve më të pasur të Rusisë, ndërsa nusja, është e njohur si “mbretëresha e mediave sociale”.

Për çiftin është organizuar një ceremoni përrallore: nusja mbante veshur një fustan me gurë të çmuar, kisha ishte e mbushur plot me lule, torta ishte e lartë me tre kate, thuajse aq sa lartësia e dy protagonistëve të mbrëmjes.

Sipas mediave ruse, çifti i ka premtuar dashuri të përjetshme njëri-tjetrit përpara 200 të ftuarve, mes të cilëve ishin edhe disa prej njerëzve më të pushtetshëm në Rusi. Mungonte vetëm presidenti Putin, mik i ngushtë i Samuel Karapetyan, babai i dhëndrit.

Samuel, mandati rus, zotëron 33 qendra tregtare dhe tetë hotele. I pranishëm në ceremoninë e dasmës ka qenë edhe Eros Ramazzoti, këngëtari i famshëm italian, i cili këndoi për të dhëndrin dhe nusen.

21 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)

Love solo ❤️ #moscow #erosramazzotti #popoleros #music A post shared by Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) on Sep 18, 2017 at 6:59pm PDT

21 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com0