Vasili, apel Ramës: Kryeministër, tërhiqu nga taksa e shëndetit

Kreu i deputetëve të LSI-së, Petrit Vasili ka kërkuar anulimin e një projekti të qeverisë për taksën e pullave të barnave.

Në një koment në Facebook, Vasili shprehet se koncesioni më i fundit i qeverisë është paraqitur për miratim në komisionet e Kuvendit.

“Tërhiqu kryeministër nga taksa e shëndetit. Në programin e punimeve të Kuvendit është futur përsëri nga qeveria miratimi i koncesionit të pullës së barnave. Pulla aktualisht kushton vetëm 6 lekë të vjetra. Me koncesionin, që do të miratojë qeveria, pulla do të kushtojë nga dhjetra deri mijëra herë më shtrenjtë. Thënë më thjeshtë: nga 6 lekë të vjetra mund të arrijë edhe deri në 31 mijë lekë të vjetra, pra rritje rreth 5 mijë herë, – komenton kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së. – Kjo, pasi pulla e barnave tash e tutje do kushtojë sa 2.4% të çmimit të shitjes me pakicë. Grabitje kjo që nuk është parë gjëkund. Kjo është taksa direkte më abuzive mbi shëndetin, që do paguajnë qytetarët. Shëndetësi falas nuk pati jo e jo, por për më zi akoma, po shtojnë dhe taksa të rënda si kjo e pullës, që i bën shqiptarët të paguajnë akoma më shumë për barnat. Kryeminisri nga ligji i dekoratave edhe tërhiqet, por kur vjen puna te ligjet, që u hanë lekët dhe i varfërojnë qytetarët dhe pasurojnë të tjerët me koncesione, ai nuk tërhiqet kurrë”.

“Tërhiqu kryeministër, kurseja vetes të paktën këtë gjynah, që lidhet me shëndetin”, përfundon postimi i Vasilit.

21 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)