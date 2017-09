Zyrtare, Diego Costa rikthehet te Atletico Madrid

Tashmë është zyrtare. Chelsea dhe Atletico e Madridit kanë arritur marrëveshjen për rikthimin e Diego Costës në kryeqytetin spanjoll. Kartoni i sulmuesit me origjinë braziliane por që luan për përfaqësuesen spanjolle i ka kushtuar, Atleticos rreth 60 milionë Euro. Diego Costa do të firmosë me Los Colchoneros një kontratë deri në vitin 2021. Bomberi realizon kështu dëshirën e tij për tu larguar nga Chelsea dhe për tu rikthyer te klubi ku u bë i famshëm për t’u vendosur sërish nën urdhrat e trajnerit Diego Simeone.

Në orët e ardhshme, 29-vjeçari do të udhëtojë drejt Madridit për të zhvilluar vizitat mjekësore. Diego Costa mund të jetë në tribunat e stadiumit Wanda Metropolitana, të Shtunën për të ndjekur sfidën e Atleticos ndaj Sevillas. Los Colchoneros mbyllën me sukses një operacion merkatoje për të cilin po punonin prej tre muajsh që nga momenti që Diego Costa prishi çdo raport me trajnerin e Chelsea-it, Antonio Conte.

Megjithatë debutimi i 29-vjeçarit me Atleticon do të ndodhë në Janar edhe pse sulmuesit do ti jepet leja për të nisur stërvitjen me skuadrën bardhekuqe që tani në mënyrë që të rifitojë formën e humbur. Ndeshja e fundit zyrtare në të cilën është aktivizuar Diego Costa është sfida kualifikuese për Botërorin Rusi 2018, mes Spanjës dhe Maqedonisë e luajtur, Qershorin e kaluar. Në 3 sezonet e tij me Chelsea, Costa luajti në total 120 ndeshje, realizoi 59 gola ndërsa fitoi dhe 2 tituj kampion në Premier League.

21 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)