Daja: E mundim Partizanin, fitorja vlen 6 pikë

Ilir Daja dhe Skënderbeu kërkojnë të thyejnë tabunë Partizani. Të Kuqtë në këto 2 vitet e fundit janë shndërruar në një mace të zezë jo vetëm për korçarët por edhe për Dajën si trajner. Në 6 ndeshjet e fundit Skënderbeu nuk ka fituar asnjëherë ndaj Partizanit ndërsa Daja nuk ka arritur ti mposhtë 15-herë kampionët as kur ishte në drejtimin e Tiranës dhe as në 2 sfidat e sezonit të shkuar me bardhekuqtë. Por për një trajner që ka kaluar 4 ture në Europë me Skënderbeun asgjë nuk është e pamundur dhe këtë të Shtunë në supersfidën e javës së 3-të të Superiores, tekniku kryeqytetas beson te triumfi i korçarëve.

Partizani nuk e ka nisur mirë kampionatin pasi ka grumbulluar vetëm 1 pikë në 2 javët e para, por Daja nuk u zë aspak besë të Kuqve dhe e vlerëson maksimalisht skuadrën e Mark Iulianos.

Për të mposhtur Partizanin, Skënderbeu ka nevojë për golat e sulmuesve. Fitorja e fundit e korcarëve ndaj të Kuqve daton në Dhjetor të 2015-tës, falë një finalizimi të Peter Olayinkas. Nga një afrikan te një tjetër tashmë peshën e sulmit të korçarëve e mban Ali Soëe dhe Daja shpreson te zhbllokimi i sulmuesit nga Gambia pikërisht në sfidën e kësaj të Shtune ndaj Partizanit.

Për sa i përket formacionit që do të zbresë në fushë ndaj të Kuqëve, Daja konfirmoi mungesat e dy lojtarëve me peshë.

22 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)