Flokët, ja se si t’i prisni kur të kaloni moshën 40 vjeçe!

T’i vlerësosh është fjala e duhur. Lini takim te parukierja dhe “bëni një prerje” ideale për ju

Kjo është e drejtë: gjithçka ndryshon pas moshës 50 vjeçe. Për fat të keq, lëkura “bie”, truku nuk mban, fundet nuk ju bëjmë dhe flokët marrin një pamje më të të trishtuar. Duhet ta pranojmë: ka ardhur koha për të ndryshuar pamjen dhe për të gjetur një mënyrë për t’u ndjerë të bukura dhe në rregull, edhe nëse rinia është një kujtesë. Pra, me karrierën dhe kokën lart, ne shkojmë në pushtimin e asaj që na rezervon jeta: më së miri vjen tani!

Siç themi, le të fillojmë nga fillimi ose nga koka dhe flokët. Kemi dëshirën për risi, por mbi të gjitha nuk është ideja për të filluar një aventurë të re, për të dhënë një prerje (se është e përshtatshme për të thënë atë!) Në të kaluarën, kanë një vështrim të ri dhe të freskët, i cili na bën të ndihemi tërheqëse, pse jo?

Megjithatë, duhet një vëmendje të vogël ‘, sepse të gjithë duam të ndryshojmë ngjyrë dhe prerje flokësh, por jo të gjitha “hairstyles” janë të mira për çdo moshë. Nëse kemi kaluar të 40-at, ja disa sugjerime për ngjyrën dhe prerjen që na përshtatet.

Magjia e ngjyrave: Sa më shumë që avancojmë me moshën, aq më shumë ndriçim dhe ngjyra të ëmbla përshtaten. Përfundimisht jo ngjyrave të vështira dhe të forta si zi sterrë dhe të kuqe të ndritshme, absolutisht, por ngjyrë si të nxehtë bionde, të kaltër dhe bakër. Kohët e fundit ka zonja gjithnjë e më e bukura me flokë të lënë natyrshëm në gri, sepse janë të lodhura nga ngjyra e vazhdueshme. Duhen zgjedhur ngjyra të ngrohta, që na bëjnë të dukemi më të shëndetshme dhe të reja dhe që na bëjnë të ndiejmë më pak peshën e moshës, duke qenë se shpesh është më realiste se e vërtetë: pse hedhin poshtë atë mënyrë?

Të gjatë, ndoshta po: I kemi mbajtur të gjata për një kohë të gjatë, a është koha të heqim dorë? Jo, për aq kohë sa prerja është ngjitur pak dhe nxjerr në pah fytyrën. Edhe në këtë rast, fiton natyraliteti: jo flokë perfekte të shtrira dhe të buta, por një “look” pak me honde ose kaçurrel.

Mesatarisht, të prera: Nëse nuk ndihemi mirë me flokë shumë të shkurtër ose me flokë shumë të gjatë, ia vlen të zgjedhim. Gjatësia mesatare është e përkryer për gratë e çdo moshe, veçanërisht për atë që janë mbi 40 ose 50 vjeçe. Këtu dituria e parukierit bën dallimin: flokët në fakt duhet të harmonizohen me fytyrën dhe të jenë të përparmë me tiparet. Për një fytyrë të rrumbullakët dhe për një prerje mbi shkallë, do të jetë e përkryer, për një fytyrë me trekëndësh, kështu që zgjidhni një model të thjeshtë, të qetë ose të përafërt, por nëse fytyra është stërgjatëshe, prerja duhet të jetë voluminoze me flokë apo tufë.

Të shkurtra, madje shumë të shkurtra: Elegantë dhe të lehtë për t’u trajtuar, flokët e shkurtër janë pothuajse një nevojë mes atyre që kanë kaluar moshën 40-vjeçare. Propozimi? “Pixie Cut” në formë asimetrike, sensuale dhe elegante, është e përkryer për zonjat që duan të jenë të çmendura, por në qoftë se ju nuk ndiheni të jetë aq në modë, një prerje të shkurtër do të ishte shumë mirë.

22 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)