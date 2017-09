Henri Çili provokon me “Vonesa shqiptare”

“Si Edi Rama e bëri elektoral reformizmin më 25 qershor?” “Dhjetë vite krizë dhe populizëm; çka mbetur nga mendimi liberal?”, me këtë pyetje publicisti Henri Çili nis një ese të gjatë filozofike mbi mendimin e politikën shqiptare vitet e fundit, për të arritur në konkluzione dhe pyetje mbi strukturën e mendimit bashkëkohor shqip në librin “Vonesa shqiptare” i cili sapo ka dalë në treg nga Botimet UET PRESS dhe Instituti Europian Pashko. “Si Edi Rama e bëri elektoral reformizmin më 25 qershor?”, është një ndër pyetjet që ngre Çili, duke dashur të zbërthejë përmes metodës reformiste të Ramës, ngjarje që kanë shoqëruar jetën politike shqiptare.

“Mendimi liberal ka mbijetuar jo thjesht për shkak të ngasjes së të kundërtës apo për shkak të nevojës dialektike të jetës njerëzore për të jetuar mes kundërshtive. Ideali i lirisë, i drejtësisë, i meritokracisë, i së drejtës, është një ideal shumë i fuqishëm dhe të gjithë format e mohimit apo përmbysjes, qoftë dhe nën fasadën e arritjes së barazisë, – nën të cilën janë bërë shumë krime, – janë nga penguesit kryesorë të zhvillimit njerëzor. Madje, ideali i barazisë është thuajse një triumf i së keqes. Por përsëri, mes të gjitha atyre formave, mendimi liberal ka triumfuar dhe ka mbetur i pandryshuar”, shkruan Çili. Ky libër është vazhdim i një cikli shënimesh në përfundim të zgjedhjeve të 25 qershorit 2017 dhe fill i një refleksioni të gjatë mbi reformizmin, liberalizmin dhe aktualitetin politik shqiptar, që prej vitit 2001. Ai paraprihet nga libri “Kundëreforma – Një shpjegim (subjektiv) për 23 qershorin”, botuar në shtator 2013 dhe shoqërohet me disa artikuj e polemika rreth kësaj teme. Me parathënie e pasthënie nga poetja Mimoza Ahmeti, ky libër është një vlerë e shtuar në mendimin e ri shqip.

“Përfaqësues i mendimit liberal, i cili karakterizohet nga hapje ndaj vlerave të reja, eksperiencave, guximit për ndryshime, të mirëqenies jo vetëm të grupimit të vet, por edhe të tjetrit, Dr. Henri Çili sjell një kërkim të ri social politik, kundrejt konteksteve, forcave, historisë së tyre dhe tendencave të riorganizimit, në përmbledhjen e shkrimeve me titull “Vonesa shqiptare”, në të cilin përpiqet ta kthejë të kuptuarit e tij në një perspektivë orientuese më të mirë për të gjithë. Ajo që e dallon këtë vëzhgues prej të tjerësh është diversiteti i marrëdhënieve dhe eksperiencave nëpër të cilat kalon, ndjeshmëria ndaj ndryshimit të mjedisit shoqëror dhe empatia morale për tjetrin, të gjitha këto një bazë materiale ndërtimi idesh e komunikimi me publikun, për arsye të një akselerimi sa më të mirë, jo vetëm të procesit të edukimit që është me rëndësi jetike për shoqërinë shqiptare, por edhe të mundësive më të mira të saj, deri drejt formës finalizuese, organizimit, pushtetit, midis stabilitetit dhe ndryshimit!”, shkruan Ahmeti.

Sipas saj, “është kjo arsyeja që qëndrimi i tij është gjithmonë në lëvizje dhe piketimet e tij në marrëdhënie dhe vëzhgime janë gjithmonë në një hapësirë të papritur për të menduarit konservativ”. “Reciprociteti dhe grup autoriteti liberal që karakterizon mendimin e tij, ëndërron dhe projekton për një shoqëri ku kostot e zhvillimit konceptual të jenë sa më pak diskriminuese dhe grupimet ta shohin njëri-tjetrin si kusht i nevojshëm ndërtimi dhe bashkëpunimi për një rend funksional.Në të gjitha përpjekjet e tij për të analizuar raporte dhe forca, Henri me dashamirësi vë në dukje specifikat dhe kontributet e tyre, ndonjëherë humbjen e lidhjeve të tyre të brendshme për arsye të mospërputhjes historike tashmë me mjedisin; detekton forca të reja që dalin në sipërfaqe dhe rrugë të reja që vijnë për arsye të kumulimeve e zmadhimeve prej kumulimeve, duke na bërë të qartë pak a shumë, se realiteti i shoqërisë moderne shqiptare nuk ecën thjesht vetëm prej pritshmërive, por kryesisht prej efekteve dhe mundësive konkrete të rritjes”, shkruan Ahmeti. Duke na dhënë linja perspektive për veten dhe të tjerë, duke hedhur piketa të identifikimit, Henri Çili po jep një ndihmesë të madhe për strukturimin gjithashtu të identitetit tonë bashkëkohor.

