NASA: Nuk ka shkatërrim të Tokës nga planeti NIBIRU

NASA është detyruar të reagojë për herë të parë publikisht pas teorive të shumta që po qarkullojnë në rrjete sociale apo edhe media lidhur me fundin e botës që sipas këtyre profecie është nesër, më 23 shtator. Përmes konference për shtyp, NASA ka hedhur kategorikisht poshtë çdo teori në lidhje me këtë përplasje shkencëtarët shprehen se nuk mund të përplaset me Tokën një planet që nuk ekziston.

“Planeti në fjalë, Niburu nuk ekziston, kështu që nuk do të ketë përplasje”, – u shprehën shkencëtarët. Ata dhanë një informacion rreth planetit Nibiru edhe në vitin 2012 kur nisi të qarkullonte masivisht ideja e shkatërrimit të botës sipas llogaritjeve të kalendarit Maya, bota duhet të merrte fund pikërisht më 21 dhjetor 2012.

“Për çdo pretendim të katastrofës apo ndryshimeve dramatike në vitin 2012, ku është shkenca? Ku janë dëshmitë? Nuk ka, dhe për të gjitha pohimet imagjinare, nëse ato janë bërë në libra, fiIma, dokumentarë ose në internet, ne nuk mund ta ndryshojmë këtë fakt të thjeshtë. Pra edhe këtë herë, lajmi është i rremë dhe profecitë bien poshtë”, – përfundon sqarimin e vet NASA.

22 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)