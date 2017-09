Presidenti i Sionit rreh komentatorin sportiv

Presidenti i skuadrës zvicerane Sion, Christian Constantin, u bë protagonist i një episodi të rëndë pas ndeshjes së fituar 1-2 në transfertë me Luganon. Numri një i ekipit ku luan futbollisti i kombëtares shqiptare, Ermir Lenjani dhe ku trajner është Paolo Tramezzani, ushtroi dhunë fizike ndja një komentatori sportiv, i cili kishte ndjekur këtë takim. Momente të sulmit të Costantin ndaj ish-trajnerit Rolf Fringer, janë fiksuar nga kamerat dhe janë prova të pakundërshtueshme për sjelljen e paprecedentë të një presidenti klubi.

“Më trajtoi shumë keq dhe më kritikoi duke më etiketuar qesharak. Kështu gjeta këtë mënyrë për ta zgjidhur këtë problem. E mbërtheva dhe e godita në krah. Kur të sulmojnë, duhet të mbrohësh.”

Këto ishin fjalët e pabesueshme të Christian Costantin për këtë ngjarje rëndë.

Federata Zvicërane e Futbollit ka nisur procedimin disiplinor për presidentin e Sionit, duke u bazuar në provat filmike dhe deklarata e agresorit.

Ndërsa komentatori i dhunuar Friger u shpreh se ishte i shokuar me atë që i ndodhi, sepse aq që do ta kishte imagjinuar që një president futbolli do të reagonte në atë mënyrë vetëm sepse nuk i pëlqejnë kritikat ndaj tij.

22 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)