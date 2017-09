Supersticionet dhe besëtytnitë, si kanë lindur dhe pse besojmë akoma

Macet e zeza dhe fat i keq? Ishte “faji” i një Pape: si erdhën besëtytnitë?

Edhe pse të paarsyeshme dhe arbitrare, besimet popullore gjithmonë kanë qenë një goditje e madhe ndaj njerëzve. Ja nga vjen origjina

Nuk është e vërtetë (por nuk i dihet kurrë)

Sipas psikologut Stuart Vyse, “supersticioni është një veprim i kundërt me shkencën”. Megjithatë, miliona njerëz në mbarë botën vazhdojnë të besojnë se e premte 13 është fat i keq, ju shihni një mace e zezë është një shenjë e keqe, dhe trokas në porte druri të mirë. “Kjo është për shkak se supersticioneve edhe pse fëmijët janë të mësuar atje – thotë spiega Stuart Vyse, autore e “Believing in Magic: The Psychology of Superstition”, në LifeHacker, – dhe janë pjesë e traditës popullore, duke luajtur një rol të rëndësishëm në procesin themelor të socializimit. Përveç kësaj, ekziston edhe fakti se ne jetojmë në një botë ku jo gjithmonë jemi në gjendje për të kontrolluar çdo gjë dhe për këtë arsye, besëtytnitë bëhen një lloj mekanizmi për kontrollin dhe reduktimin e ankthin si dhe për të siguruar se gjithçka funksionon në rrugën e duhur”. Një aspekt tjetër interesant i besimeve popullore është se natyra e tyre në dukje është arbitrare. “Nuk është një përgjigje racionale ndaj numrit 13 ose neveri për macet e zeza apo për fiksimin se ne nuk duhet të kalojmë pranë një shkalle – tha Tom Gilovich, profesor i psikologjisë në Universitetin Cornell, – por është për të udhëhequr atë që besojmë nga frika se, duke sfiduar fatin, diçka mund të ndodhë edhe më keq”.

Macet e Zeza dhe Papa Gregori IX

Të adhuruara nga egjiptianët e lashtë dhe të celebruar nga tradita nordike, macet filluan të shiheshin shumë keq në 1200, kur Papa Gregorio IX, në luftën e tij kulturore kundër simboleve pagane, i quajti ato si shërbëtorë të djallit. Që atëherë në të gjithë Evropën macet, sidomos ato të zeza, filluan të shfarosen, që sipas disa historianëve, ku është shkaku i përhapjes sëë sëmundjeve në Europë, të tilla si murtaja në vitin 1348. Dhe thashethemet vazhduuan për shekuj me radhë, aq shumë sa që në itin 1600, shumë puritanë ishin të bindur se macet e zeza ishin demonë të mbinatyrshme për shtrigat dhe kështu filloi të ndjekur ato.

Shkallët dhe Triniteti

Në varësi të kontekstit social në të cilin është rritur, një shkallë e vendosur në mur mund të tregojë një ditë të thjeshtë në pune, një problem gjeometrie apo një simbol të Trinisë së Shenjtë. Dhe ky i fundit mund të kthehet në besimin e lashtë të krishterë, për të cilën çdo trekëndësh përfaqëson Trinitetin dhe kështu, duke e thyer mund të thërrasë të Keqen dhe të sjellë humbjen e shpirtit. Në ditët e sotme, fobia e shkallëve ka një domethënie më praktike dhe sugjeron për të shmangur mënyrën për të kaluar nën të për të mos rrezikuar të goditeni me mjete në kokë, mbeturina apo gjëra të tjera.

Thyerja e një pasqyre sjell 7 vjet telashe

Kulturat e shumta të lashta janë dakord se në reflektimin e dikujt në një pasqyrë ka edhe një pjesë të shpirtit të tij që, për këtë arsye, duhet të jetë shpartalluar nëse pasqyra thyhet, duke i lënë personit të rrezikuar “fatin e keq”. Fakti që një fatkeqësi e tillë duhet të zgjasë shtatë vjet, daton që në kohët e romakëve të lashtë, të cilët besonin se shpirti dhe trupi janë rigjenerohen çdo shtatë vjet, kështu që pas çdo thyerje para këtij afati do të thotë që ka për të jetuar me “damkën e zezë” të tij deri në rilindjen e re.

Hëna e plotë i nxjerr të çmendurit në dritë!

Nuk është rastësi që fjala “i çmendur” vjen nga latinishtja klasike “hënë” (ose “ai që vuan nga sjellje të përsëritura për fazat hënore”) dhe vetë Aristoteli tha që truri, duke qenë një nga organet me përmbajtjen më të lartë të ujit, është nën ndikimin e hënës me të njëjtën mënyrë si të detit. Ky sugjestion, ka mbërritur deri në ditët tona, duke sjellë atë që gjatë një hëne të plotë, shtohet numri i incidenteve, vrasjeve dhe vetëvrasjeve, edhe pse mungojnë të dhënat shkencore në gjendje për të konfirmuar këto bindje.

22 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)