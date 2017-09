Fleckenstein: Asnjë kusht shtesë! Negociatat me BE hapen në 2018

Eurodeputeti dhe Raportuesi për Shqipërinë, Knut Fleckenstein, e përforcoi edhe një herë qëndrimin e tij se për Shqipërinë nuk ka asnjë kusht shtesë për hapjen e negociatave me Bashkimin Europian dhe se reformat po zbatohen.

Përmes një postimi në faqen e tij në Facebook, eurodeputeti dhe Raportuesi për Shqipërinë, Fleckenstein, thekson: “Asnjë kusht shtesë!”. Ky ishte mesazhi im, të cilin e kisha lënë gjatë vizitës sime si Raportues i Parlamentit Europian në Shqipëri. Situata shqiptare pas zgjedhjeve u diskutua në diskutimet me Kryetarin e Parlamentit, Presidentin e Parlamentit, Presidentët e Grupeve dhe ministrat e Brendshëm dhe të Drejtësisë, si dhe me ambasadorët e shteteve anëtare të BE”.

Po ashtu, Fleckenstein thekson se “Nëse reformat e vendit vazhdojnë të zbatohen ose zbatohen, negociatat e pranimit duhet të hapen në gjysmën e parë të vitit 2018. Njerëzit e Shqipërisë shpresojnë për të dhe ata e meritojnë atë. Me hapjen e negociatave fillon një proces shumëvjeçar i afrimit. Kohëzgjatja e negociatave varet nga zbatimi i shumë reformave, por njerëzit do të shohin se duam përparim në BE. Një mënyrë e vështirë. Ne ndihmojmë!”

23 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)