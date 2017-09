Foto të rralla / Miqësia shqiptaro-kineze në vitet ’60!

Pas ftohjes së marrëdhënieve mes BRSS dhe Shqipërisë, qeveria e Enver Hoxhës në 13 janar 1962 do udhëtonte drejt Pekinit për të nënshkruar një sërë marrëveshjesh ekonomike, ushtarake dhe arsimore. Prej atëherë Kina do kishte vetëm një shtet mik europian, por që miqësia e tyre nuk do zgjaste shumë.

Ndërsa Pekini zyrtar po përgatitet të shënojë 68-vjetorin e Themelimit të Republikës Popullore të Kinës, ia vlen të kujtojmë këtu se dikur në një kohë jo të largët, Shqipëria kishte një marrëdhënie të veçantë me të. Ndërkohë kohët kanë ndryshuar, e marrëdhënia me Kinën është ridimensionuar.

Çuditërisht dhe paradoksalisht, edhe pse ne ndryshuam tërësisht sistemin, Kina është ajo që duket se ka kryer shumë më tepër ndryshime gjatë këtyre dekadave se sa ne. Kina nuk është më ajo e djeshmja, por dikur ajo shpesh duket se i përulej “tekave” të diktatorit shqiptar.

Ky i fundit, pas prishjes me ta, dukej si gjithnjë euforik edhe pse në veprat e tij shënonte se nga Kina kishim përfituar një paketë të leverdisshme ekonomike ( më të madhen deri në atë kohë) .

Vizitat e ndërsjella të niveleve të larta mes dy vendeve zinin vend madhor në albumet, broshurat e posterat kohës që ofronin një spektakël impresionues ngjyrash. Në këtë kuadër hasa edhe në këto dy kartolina/postera propagandistikë kinezë, të cilat revokojnë miqësinë shqiptaro-kineze në kulmin e tyre në fund të viteve ’60.

Në të shihen qartë fotot nga vizitat e ish-kryeministrit Çu En Lai në Tiranë (1964) dhe gjithashtu edhe momentet e pjesëmarrjes e aktiviteteve artistike, apo tubimeve politike të palës shqiptare në Kinë apo Shqipëri. Botohen për herë të parë për publikun shqiptar.

Marrë nga faqja në “Facebook” e gazetarit Armand Plaka

