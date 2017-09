Inaugurohet këndi te Piramida, Veliaj: Kthyem një ferrishte në një xhevahir

Fëmijëve dhe të moshuarve të Tiranës u është rikthyer edhe një tjetër hapësirë publike për lojëra dhe çlodhje. Bashkia e Tiranës, në bashkëpunim me Raiffaisen Bank, përfundoi ndërtimin nga e para të këndit të lojërave dhe sheshit rekreativ që gjendet pranë Piramidës, i cili do të shërbejë jo vetëm si kënd lojërash për fëmijët, por edhe si një vend ku të moshuarit mund të kalojnë kohën e tyre. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, inspektoi punimet e kryera, ndërsa theksoi ky është këndi i 24 dhe një nga më të bukurit që është realizuar në këto dy vite nga Bashkia e Tiranës.

“Kemi përuruar disa nga këndet e lodrave që kemi bërë nëpër Tiranë, por ky është pa dyshim një nga më të bukurit. Ndodhet në pjesën më të rëndësishme të qytetit, mbrapa Piramidës, një ndërtesë ikonë e Tiranës. Por, harrojmë se përveç bankës, Piramidës, qeverisë, këtu ka edhe banorë, edhe njerëz të grupmoshave të ndryshme, por sidomos fëmijët që nuk janë në marrëdhënie pune as në bankë, as në qeveri, as tek piramida apo të moshuarit që janë në pension, nuk e kanë hapësirën e tyre në këtë komunitet që ka kaq shumë jetë. Ndaj më në fund edhe kjo pjesë e komunitetit që nuk është në punë, pra fëmijët dhe pensionistët, kanë një ambient fantastik”, u shpreh Veliaj.

Ai theksoi se falë vizionit dhe punës së Bashkisë së Tiranës, por edhe bashkëpunimit me donatorë të ndryshëm, një hapësirë krejtësisht e degraduar është kthyer në një mjedis miqësor për fëmijët dhe gjyshërit e tyre. Kryebashkiaku u shpreh se ky kënd është dëshmia se kur ka vullnet mund të bëhen punë të mira. “Kemi transformuar një ferrishte, një zonë totalisht të zaptuar nga mbeturinat duke e kthyer në një xhevahir urban të qytetit të Tiranës. Ku ka vullnet edhe nga “ferrat mund të dalin trëndafila”. Ky është rasti tipik se nga një ferrë e madhe ka dalë kjo lule e bukur urbane e qytetit të Tiranës”, tha Veliaj.

Ai bëri të ditur se ky është vetëm projekti i parë i ndërhyrjeve në zonën e Piramidës, pasi Bashkia e Tiranës ka parashikuar edhe një sërë ndërhyrjesh të tjera që synojnë ta kthejnë atë në një qendër të kulturës dhe për të rinjtë. “Kemi filluar ndërhyrjet nga jashtë për ta transformuar Piramidën edhe nga brenda në një qendër të madhe kulturore, kryesisht me fokus të rinjtë, për ata që duan të merren me teknologjinë e informacionit, që duan të merren me art, me libra, kinematografi, teatër”, tha Veliaj.

Kryebashkiaku i Tiranës shtoi se transformimi i Piramidës do të fillojë brenda këtij viti, ndërsa arkitektë të njohur vendas dhe të huaj po punojnë për projektin. “Arkitekti i njohur Ëiny Maas, i cili ka bërë disa nga kryevepra në botë, i është bashkuar ekipit tonë për ta sjellë në platformën finale propozimin për transformimin e Piramidës. Nga një “vrimë e zezë” si nga jashtë edhe nga brenda, Piramida do të kthehet në një burim energjie”, tha ai.

Teksa falenderoi Raiffeisen Bank për kontributin, Veliaj ftoi banorët e zonës, por edhe të gjithë qytetarët që do e frekuentojnë këtë hapësirë të rinovuar, ta mirëmbajnë investimin për të garantuar jetëgjatësinë e tij. “Është shumë e rëndësishme që Raiffeisen, Bashkia e Tiranës investojnë, është 10 herë më e rëndësishme t’i mirëmbajmë ato. Duke i mirëmbajtur sigurohemi që pas këtij investimi shkojmë në një investim tjetër. Ky është këndi ynë i 24-t, mund të bëjmë edhe 24 të tjerë nëse vazhdojmë dhe mirëmbajmë këto që kemi bërë. Nëse këto vandalizohen kthehemi mbrapsht, sigurisht humbasim shpejtësi nga ritmi i ndryshimit të gjërave në Tiranë”, tha kreu i Bashkisë.

Drejtori i Përgjithshëm i Raiffeisen Bank, Christian Canacaris duke falenderuar Bashkinë e Tiranës për bashkëpunimin, theksoi se është në politikat sociale të bankës përfshirja në të tilla projekte. “Dëshiroj shumë që të falenderoj Bashkinë e Tiranës për këtë nismë. Nuk është e para, sigurisht që kemi bashkëpunuar shumë me Bashkinë e Tiranës. Është bukur të jesh Kryetar i Bashkisë ose drejtor i Përgjithshëm i një banke, por faktikisht punën e vërtetë e bëjnë punonjësit, ndaj dëshiroj të falënderoj punonjësit e bashkisë, gjithashtu edhe ata të Raiffeisen Bank, të cilët kanë bashkëpunuar në këtë projekt. Sigurisht, ky projekt vjen edhe si rezultat i rëndësisë që banka i jep përgjegjësisë sociale të korporatës”, tha Canacaris.

Jetëzimi i këtij sheshi me kënd rekreativ dhe lodrash është bërë i mundur nga Bashkia Tiranë dhe Raiffeisen Bank. Në këtë shesh është ndjekur e njëjta mendësi dhe standard, të gjitha materialet e përdorura janë të certifikuara sipas standardeve të BE-së. Gjithashtu përveç rikualifikimit estetik të zonës së banuar nëpërmjet planifikimit dhe shtimin të gjelbërimit, një tjetër element i rëndësishëm është ndërtimi i infrastrukturës për rekreacion pasiv për të rritur.

23 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)