Lushnja-Kamza dhe Luftëtari-Vlllaznia, barazim dhe pa gola

Lushnja dhe Kamza nuk i bëjnë i keq njëra-tjetrës. Përfundoi në barazim pa gola sfida e “Loni Papuçiut” mes 2 skuadrave debutese të këtij sezoni në Kategorinë Superiore. Në fushën asnjanëse në Fier, formacioni i Artan Banos mori pikën e parë në këtë kampionat ndërsa Kamza e Ramadan Ndreut regjistroi barazimin e dytë rradhazi duke u ngjitur në kuotën e 2 pikëve.

Përpjekjet e të dyja skuadrave nuk sollën ndryshimin e rezultatit me sfidën që u mbyll në barazim pa gola. Lushnja dhe Kamza ndanë nga një pikë që nuk kënaqi asnjë nga të dyja ekipet pasi bëhej fjalë për një përballje direkte në garën për mbijetesë.

Harrojeni Luftëtarin spektakloar por edhe Vllazninë cinike. Në Gjirokastër nuk ka fitues dhe as gola, një fenomen i rrallë në stadiumin e qytetit të gurtë që sezonin e shkuar u kthye në një arenë sektakli për futbollin shqiptar. Bluzinjtë dhe skuadra e Armando Cungu u kënaqën me nga një pikë në ndeshjen e javës së tretë ku luajtën një 90 minutësh të varfër në ide dhe lojë. Pak fantazi nga vendasit dhe po ashtu pak cinizëm nga miqtë në pjesën e parë që nisi nën ritëm. Luftëtari i ndërtuar me katër lojtarë të pritur drejt sulmit dominoi fushën por jo lojën.

23 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)