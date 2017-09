Mbyll siparin sot Festivali I Filmit për të Drejtat e Njeriut

“Demokracia merr kot” nga Thomas Isler dhe “Lufta 90 minutëshe” e Eyal Halfon janë dy filmat që do të mbyllin siparin e Festivalit të Filmit për të Drejtat e Njeriut që përgjatë disa ditëve solli në Tiranë kineastë nga gjithë bota. Filmi I regjisorit zviceran “Demokracia merr kot”, kërkon të hulumtojë mbi parimet e humbura të demokracisë. Në ekstremin e djathtë të peizazhit politik, mund të dëgjohen zëra gjithnjë e më të zhurmshëm anti-europian, anti-islam dhe nacionalistë.

Këto përzihen me lëvdatat e një vendi që mendohet se ka bërë gjithçka siç duhet: Zvicra dhe demokracia e saj e drejtpërdrejtë. Megjithatë, në Zvicër, kjo demokraci e drejtpërdrejtë ka arritur në kufijtë e saj. Kërkesa e elektoratit zviceran, për ndryshime të tilla kushtetuese si, iniciativa kundër minareve, bie ndesh me parimet themelore të konventave të njohura ndërkombëtarisht për të drejtat e njeriut. Filmi hulumton nevojën që lind për demokraci të drejtpërdrejtë duke marrë parasysh kufizimet e një sistemi të tillë politik.

Ndërsa Eyal Halfon trajton përgjatë 90-të minutave, konfliktin izraelito-palestinez. Më në fund, pas më shumë se njëqind vitesh gjakderdhje, konflikti izraelito-palestinez do të zgjidhet. Pak para një cikli tjetër dhune, zgjidhja ideale është arritur: një lojë futbolli. Një lojë që do të vendosë se kush do të arrijë të qëndrojë në Tokën e Shenjtë dhe kush duhet të largohet. “Lufta 90 Minutëshe” ndjek përgatitjet, krizat dhe dramën që çon në lojën fatale: nga takimet në Bashkësinë Ndërkombëtare të Futbollit në Gjenevë, në qytetin e Portugalisë ku do të luhet loja; Komike, e trishtueshme, e papërmbajtur dhe jokorrekte politikisht, kjo komedi politike e nxjerr anash këtë konflikt rraskapitës, aty ku i takon të jetë. Sot në mbrëmje pritet të ndahen dhe çmimet e Festivalit.

23 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)