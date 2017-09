Seria A, Memushaj-Ajeti gati për derbin e shqiptarëve

Memushaj kundër Ajetit. Një derbi mbijetese por edhe një derbi shqiptarësh në Serie A. Në sfidën e javës së gjashtë mes dy skuadrave debutuese do të vendosen përballë njëri tjetrit edhe dy prej titullarëve të Kombëtares Shqiptare.

Mbrojtësi i skuadrës kalabreze, Arlind Ajeti projektohet titullar në formacionin e skuadrës së trajnerit Nicola. Lojtari kuqezi do të rreshtohet në qendër të mbrojtjes aty ku gjatë këtij sezoni ka bërë paraqitje pozitive edhe pse skuadra e Crotones vazhdon të hasë vështirësi për të grumbulluar pikë të arta mbijetese. Konfirmimi i Ajetit është një sinjal pozitiv edhe për trajnerin e Kombëtares Shqiptare, Christian Panucci i cili rrezikoi ta humbiste qëndërmbrojtësin pas një alarmi për një dëmtim të mundshëm që më pas rezultoi i rremë.

Në krahun tjetër edhe Memushaj do ta nisë këtë sfidë që nga minuta e parë në formacionin 4-4-2 të trajnerit Baroni. Mesfushori vlonjat është një nga lojtarët më të formë të Beneventos që do të kërkojë të marrë maksimumin pas disfatës së rëndë 4-0 në shtëpi përballë Romës. Titullar do të luajë gjithashtu edhe Thomas Strakosha në transfertën që Lazio ka në Verona. Numri 1 i bardhekaltërve është një emër fiks në formacionin e Inzaghit duke u konfirmuar emri i së ardhmes për portën bardhekaltër.

23 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)