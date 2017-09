Gjermani, “exit poll”-et: Merkel fiton, befasojnë populistët

Rezultatet e para të dala nga ‘exit poll’-et të zgjedhjeve në Gjermani, shikojnë në krye patinë e kancelares Angela Merkel (Cdu), me 32.5%.

Spd-ja e Martin Schulz, ka marrë në fakt 20% të votave. Surprizë në këto zgjedhje pritet të jetë numri i vendeve në Parlament që do të marrë partia e ekstremit të djathtë AFD, e cila sipas Exit Polls do të ketë një rezultat historik me 13 % të votave. Kthehen në Parlament liberalët, me 10%.

Megjithatë, duke parë “exit poll”-et e para të Cdu-së, partia e Merkelit ka pësuar një rënie të ndjeshme në këto votime, duke parë se ka marrë 33.5% të votave në krahasim me zgjedhjet e vitit 2013, kur mori 41.%%.

Nëse ‘exit poll’-et do të konfirmohen edhe nga rezultatet përfundimtare, Merkel mund të krijojë një koalicion në tre, të ashtuquajtur “Xhamajka”, me liberal-demokratët dhe të Gjelbrit (duke parë rezultatin e këtyre të fundit si më të mirin ndyshe nga parashikimet e sondazheve).

Në këtë mënyrë, Spd-ja e Schulzit do të qëndronte jashtë qeverisë, duke shmangur që ekstremi i djathtë, AfD, të bëhet partia e parë e opozitës gjermane.

“Është një humbje e rëndë për Spd-në, sot për ne përfundon koalicioni i madh”, – është shprehur Manuela Schëesig, një nga eksponentet e spikatura të partisë së Martin Schulzit.

24 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)