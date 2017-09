Rrëfimi tronditës i Al Banos: Kam menduar të vetëvritesha!

Këngëtari i njohur italian, Albano Carrisi, ka folur me zemër të hapur për jetën e tij në një emision italian, duke zbuluar se në momente të vështira ksihte menduar edhe vetëvrasjen.

Duke folur pë divorcin me bashkëshorten Romina Power, Albano ka shpjeguar: “Pranova me dhimbje të madhe që Romina të largohej. Në atë periudhë kam qenë shumë keq”.

Pastaj pyetjes së drejtueses nëse kishte menduar ndonjëherë t’i jepte fund jetës, ai iu përgjigj: “Duhet të rrëfej se ndonjëherë kam pasur mendime të këqija, por pastaj kam thënë me vete se qenkam budalla…”. “Vitet ’90 kanë qenë të vështirë për t’u kaluar, nisa përballjen me Zotin. Kur kthehesha në shtëpi nga turet e mia muzikore dhe nuk dëgjoja më atë zhurmë që bënim në familje, ishte e vështirë, – tregon ai me zërin që i dridhej nga psherëtimat, – po më binte bota përsipër, por me kalimin e kohës rekuperova të gjithë mënyrën time të të jetuarit”.

24 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)