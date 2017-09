Tirana fiton Kupën për femra, mund 3-1 Partizanin në derbi

Tirana ka fituar Kupën e Federatës në volejboll për femra, pas triumfit 3-1 ndaj Partizanit në finale, ndeshje e luajtur sot pasdite në sallën sportive “Feti Borova”, pranë Tirana Olimpik Park. Një sukses i merituar i skuadrës bardheblu, që pasi eliminoi dy ditë më parë kampionet e Barletit në gjysmëfinale (të kuqtë mundën Teutën në gjysmëfinalen tjetër), sot triumfuan edhe në derbi, duke mundur skuadrën e “kuqe”.

Ndeshja ishte me rivalitet dhe emocione, e hapur deri në fund edhe pse shpesh loja ishte me luhatje. Bardheblutë e trajnerit Gorenza fituan 25-21 setin e parë, por Partizani replikon dhe fiton 25-23 setin e dytë. Por këtu ndeshja e Partizanit përfundon, me Tiranën që merr komandën, ka epërsi në fushë dhe fiton 25-16 setin e tretë dhe më pas 25-20 atë të katërt, duke nisur festën.

Ky aktivitet u organizua nga Federata Shqiptare e Volejbollit, me pjesëmarrjen e katër skuadrave më të mira të sezonit të kaluar, që konfirmuan në këto tri ditë se do të jenë pretendente për titull është këtë sezon.

24 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)