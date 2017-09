Arrestohet çifti kanibal, dyshohet se kanë ngrënë 30 njerëz

Një burrë dhe një grua janë arrestuar nga policia e rajonit të Krasnodar, në Rusia, me dyshimin se kanë rrëmbyer, vrarë dhe përpirë 30 njerëz.

Lajmi është bërë i ditur nga mediat ruse dhe “The Sun”. Dmitry Bakshaev 35 vjeç dhe gruaja e tij Natalia Smyatskaya, me profesion infermiere thonë se e kanë aktivitetin e tyre në vitin 1999.

Për momentin forcat e policisë kanë arritur që të identifikojnë vetëm 7 viktima. Çifti i kishte futur pjesët e trupit në frigoriferin e apartamentit dhe që ishin të destinuara për konsum të përditshëm.

Çifti u arrestua pasi një telefon celular u gjet në Krasnodar me fotografi që tregonin kanibalin duke pozuar me pjesët e trupave të vdekur. Pasi u pyetën nga oficerët e zbatimit të ligjit, kanibalët kanë treguar gjithçka me detaje.

25 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)