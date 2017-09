Largimi nga Shqipëria, De Biazi: Lojtarët mendonin se ishin më të mirët!

Xhani de Biazi, ish-trajneri i Shqipërisë për 5 vite e gjysmë, u prezantua si trajneri i ri i Deportivo Alaves në Ligën 1 spanjolle, deri në fund të sezonit, me opsion për të rinovuar edhe një sezon të dytë. Ceremonia e prezantimit të tij u zhvillua në dyqanin e klubit. “Unë jam shumë i lumtur, kisha ndjenjën për të qenë këtu prej një kohe të gjatë, sepse e njoh Sergion, drejtorin e sporteve, prej vitesh”, – tha italiani.

De Biazi mbërriti në Vitoria të premten për të nënshkruar, u kthye në Itali për të marrë gjërat e tij dhe të dielën ishte në kryeqytetin e Alava. “Më pëlqeu ekipi kundër Real Madridit. Në jetë, motivimi bën ndryshimin, por nuk mjafton vetëm kjo, sepse kemi nevojë për më shumë gjëra, – shtoi ai. – Më shumë e rëndësishme për mua është ekuilibri dhe çfarë do të bëjmë”.

Për sa i takon largimit dhe përvojës me kombëtaren shqiptare, De Biazi foli jo pa nostalgji: “Kam një marrëdhënie të shkëlqyer me të gjithë në Shqipëri. Largimi nga Shqipëria ishte një akt dashurie ndaj të gjithë Shqipërisë. Me Spanjën e Italinë që janë pak para nesh, vetëm pak, jo shumë (qesh), nuk do të shkonim në Rusi. Mendova se trajneri i ri do të përgatitej më përpara për atë që vjen në edicionin tjetër”.

Më tej ai tregon një detaj të pathënë më parë në lidhje me lojtarët kuqezinj: “Para ndeshjes me Maqedoninë, të parën pas Europianit, u thashë: ‘Djem, ju mendoni se jeni tani lojtarë Europiani, që ia keni dalë, etj. Por ju jeni vetëm lojtarët e sezonit të kaluar, por pa dëshirën për të fituar që kishit në sezonin e kaluar. A e dini përse? Se mendoni se jeni perfekt, se jeni lojtarë futbolli, se mendoni se jeni që tani më të mirët. Nuk është kështu. Ju mendoni në mendjen tuaj që do të bëni të njëjtën gjë. Jo, bëni më pak, në mënyrë të pandërgjegjshme, bëni më pak.’”

