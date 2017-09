Vrau parukieren në Lezhë, dënohet me 27 vite burg Alfred Nikolli

Gjykata e Lezhës ka dënuar me 27 vite burg shtetasi Alfred Nikolli i akuzuar për vrasjen e Etleva Nokës, brenda ambienteve të parukerisë së saj. Ndërkohë, Gjykata dënoi me 1 vit burg shtetasin Gjok Nikollin me akuzën për përkrahje të autorit të krimit.

Ngjarja e rëndë u shënua në nëntor 2016, ku Alfred Nikolli qëlloi me armë brenda sallonit të bukurisë që posedonte, parukieren Etleva Ndoka, 27 vjeçe nënë e një fëmije të mitur.

Sipas pretendimeve të Nikollit, ai kishte pasur një lidhje intime me viktimën, e cila ishte e martuar.

25 shtator 2017