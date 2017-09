Aksioni kundër informalitetit, Ahmetaj: Beteja jonë, zbatimi i ligjit

Ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj u është drejtuar sipërmarrjes me një letër të hapur, “për bashkëpunim në kuadër të betejës, me qëllim rritjen e pajtueshmërisë ndaj zbatimit të ligjit dhe nxitjen e vetëkorrigjimit për zgjerimin e bazës tatimore”.

Ministri sqaron ku do të fokusohet aksioni në terren, paralelisht me të cilin do të zhvillohet edhe një tjetër reformë e rëndësishme e lehtësimit të procedurave në favor të përmirësimit të klimës së biznesit.

Letra e plotë

“Ministria e Financave dhe Ekonomisë do të prezantojë së shpejti planin e detajuar të aksionit për vazhdimin e betejës kundër informalitetit në ekonomi, si një nga prioritetet tona kryesore përgjatë mandatit të parë dhe që dotë vijojë të mbetet i tille edhe në katervjecarin e ardhshërn.

Ne mbetemi këmbëngulës në zbatueshmërinë e ligjit, për garantimin e rregullave të drejta e të barabarta ne një treg të hapur e konkurrues, por në të njëjtën kohë, tejet mbështetës e bashkëpunues me biznesin sepse në këtë betejë, ne dhe sipërmarrja qëndrojmë në të njëjtën anë.

Tashme kemi një eksperiencë të suksesshme nga viti i kaluar, me hartimin e paketës së thjeshtuar të mbi 42 procedurave tatimore e doganore, krahas një sërë lehtësish të tjera të prezantuara në funksion të përmirësimit të klimës së biznesit. Angazhimi ynë në këtë drejtim, vijon edhe me një tjetër reformë thelbësore në favor të sipërmarrjes, derregulimin e tregut përmnes reduktimit të numrit të lejeve/licencave dhe autorizimeve si dhe dokumenteve që kërkohen nga zyrat e shtetit për përfitimin e një shërbimi apo te drejte.

Qasja jone për betejën pa kushte dhe me zero tolerancë kundër informalitetit, ka hyre në një stad të ri, në përgjigje të të cilit do të duhet të kalojmë edhe në një faze të re të përgjegjësisë tatimore, bazuar tek rritja e pajtueshmërisë ndaj zbatimit te ligjit, vetëkorrigjimi, vullnetarizmi dhe transparenca.

Strukturat në varësi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Inspektoriati i Punës, do të organizohen në grupe të përbashkëta, të orientuara nga analiza e profileve të riskut të sektorëve dhe bizneseve brenda tyre, duke pasur në fokus të gjithë zinxhirin e transaksioneve nga biznesi i madh deri tek konsumatori final. Punësimi e siguria në pune, do të kenë një vëmendje të posaçme brenda aksionit.

Me bindjen që informaliteti është një sfide që e ndajmë së bashku, unë ju ftoj ta përmirësojmë eksperiencën tonë të deritanishme për të ndërtuar një realitet të ri të zbatimit të ligjit. Çdo sugjerim, ide, rekomandim konkret i juaji në këtë drejtim, është mëse i mirëpritur për ta ndarë në një tryezë të përbashkët diskutimi në ditët në vijim”, përfundon shkresa drejtuar bizneseve.

26 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)