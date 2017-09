Basha, ultimatum Ramës: Ose me bandat ose me drejtësinë!

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka lëshuar sërish akuza kundër kryeministrit Rama si mbështetës i bandave kriminale në vend.

Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, kyedemokrati shkruan se Rama, vazhdon të jetë mbrojtës i bandave të Elbasanit, Lezhës, Durrësit, Vlorës dhe nga ana tjetër kërkon drejtësi.

“Të dyja nuk rrinë në një vend. O me bandat, o me drejtësinë”, – thotë ai mes të tjerash.

“Edi Rama duhet të ndajë mendjen, nuk mund të jetë edhe me bandat edhe me drejtësinë. Nuk mund të jetë edhe mbrojtësi dhe përfituesi i bandës së Elbasanit, bandave të Durrësit, bandave të Vlorës, bandave të Shkodrës dhe të Lezhës, dhe nga ana tjetër të na dalë si kampioni i drejtësisë. Të dyja nuk rrinë në një vend. O me bandat, o me drejtësinë”, – është komenti i kreut të opozitës.

