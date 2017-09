Pastrimi i spitaleve, reagimi pas investigimit për ndotjen në sallat e operacionit

Pas publikimit të një raporti në emisionin investigativ “Fiks Fare”, që dëshmonte për nivele të larta të ngarkesave mikrobike si dhe numrin e lartë të infeksioneve spitalore, ka reaguar zëvendësministrja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli, e cila shpjegon se pas koncesionit të sterilizimit në sallat e Kirurgjisë në QSUT infeksionet spitalore janë përgjysmuar pasi në vitin 2015 përllogariteshin në masën 30%.

Por Rakacolli infeksionet spitalore i lidh dhe me kushtet higjieno-sanitare të sallave dhe spitaleve, te të cilat do të ndërhyjnë me aksionin e lançuar për 100 ditëshin e parë të qeverisë “Rama 2”.

“Infeksionet lidhen ngushtë me ndotjen e ambientit. Ndaj dhe aksioni i lançuar nga ministrja nuk ka të bëjë vetëm me pastrimin e territorit të jashtëm, por me ndërhyrjet që do të bëhet në të gjithë spitalet për krijimin e kushteve higjieno-sanitare, sipas standardeve”, thotë Rakacolli.

Por si mjeke, Rakacoli kërkon edhe bashkëpunimin e qytetarëve, të cilët shpesh gjatë vizitave të tyre te pacienti i shtruar shërben si burim i transmetimit të mikrobeve nga jashtë brenda, duke mos respektuar dhe ata vetë rregullat e higjienës apo duke refuzuar veshjet e posaçme kur takohet një pacient që ka kryer ndërhyrje.

26 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)