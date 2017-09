Ronaldo nderon Realin. Fitojnë Siti e Napoli, ndalon Liverpuli

Real Madrid ka fituar 2-1 në Dortmund kundër Borussia dhe ruan pikët e plota në Grupin H të Champions League, veprimtari ku ka fituar triumfuar në dy sezonet e fundit. Gareth Bale në fillim shënoi vetë dhe më pas “ndërtoi” golin e shënuar nga Cristiano Ronaldo, teksa gjermanët ngushtuan diferencën me anë të Aubameyang.

Gjithsesi, Ronaldo realizoi edhe golin e tretë për Real, dhjetë minuta para fundit, duke mbyllur llogaritë Skuadra e Zidane ka gjashtë pikë, aq sa Tottenham, që fitoi 3-0 në Qipro ndaj APOEL me tre gola të shënuar nga Harry Kane. Dortmund dhe APOEL nuk kanë asnjë pikë.

Manchester City ka rrezikuar shumë por në fund ka triumfuar duke dalë me tre pikë nga Etihad. Guardiola kishte vendosur të luante me katër mbrojtës këtë herë dhe me dy sulmues si Jesus dhe Aguero të ndihmuar nga Sane, i cili po kalon një formë të shkëlqyer. City e kontrolloi lojën dhe kishte mundësitë më të mira për të kaluar në avantazh, por Aguero, Sane De Bruyne kanë shpërdoruar mundësi të pafalshme gjatë pjesës së parë.

Pas pushimit ishte mesfushori belg ai që kaloi të tijtë në avantazh me një gol spekakolar nga distanca. Sergio Aguero kishte një mundësi të artë të vuloste fitoren 10 minuta përpara përfundimit por penalltia e tij e dobët pritet nga gardiani i Shakhtar. City duhet të vuante deri në fund të takimit teksa goli i qetësisë i shënuar nga Sterling erdhi vetëm në sekondat e fundit të takimit. Gjithsesi, Qytetarët tashmë kanë gjashtë pikë të plota dhe kryesojnë grupin F.

Ndeshja tjetër e këtij grupi u luajt në Qipro, mes Apolit vendas dhe Tottenham, ku skuadra angleze triumfoi pastër 0-3. Pas dy ndeshjeve të para në grup, Reali dhe Tottenham janë në krye me 6 pikë të plota, ndërsa për Dortmundin kualifikimi bëhet i vështirë pasi gjendet në kuotën e 0 pikëve.

Pasi barazoi dy javë më parë në “Anfield” ndaj Sevilla-s, sërish Liverpool nuk ka mundur të fitojë në Champions, duke marrë një barazim 1-1 në Rusi ndaj Spartak Moscoë. Vendasit shënuan të parët, ndërsa për skuadrën e Klopp barazoi braziliani Coutinho. Ndërsa Sevilla mundi lehtësisht 3-0 Mariborin me të cilët u aktivizua edhe shqiptari Ahmedi, por pa mundur të lërë gjurmë në këtë sfidë.

Insigne, Mertens dhe Callejon ishte treshja që e çoi te fitorja Napolin ndaj holandezëve të Feyenoord në një fitore 3-1. Manchester City mori një fitore të pastër 2-0 me ukrainasit e Shakhtar Donetsk, duke marrë vendin e parë me 6 pikë të plota.

Besiktas vazhdon të befasojë, duke marrë fitoren e dytë në po kaq ndeshje. Këtë herë skuadra turke ka mundur surprizën e një sezoni më parë në Gjermani, Leipzig me rezultatin 2-0. Surprizë mund të cilësohet edhe fitorja e thellë e Portos në Francë ndaj gjysmëfinalistëve të edicionit të kaluar të Champions, Monaco-s, duke triumfuar 0-3.

26 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)