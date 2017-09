Skandal në ASHR, drejtoresha pushon dezinfektuesin dhe emëron një truprojë

“Fiks Fare” denoncoi emërimet dhe shkarkimet e punonjësve të Autoritetit Rajonal Shëndetësor të Tiranës, të cilat janë bërë në shkelje të Kodit të Punës. Drejtoresha aktuale, Suzana Zhukri ka shkarkuar një dezinfektues në shkollat publike të kryeqytetit, e në vend të tij ka emëruar një sekretar, të cilin e përdor si truprojë.

Kimisten e ASHR-së e çon në postin e punonjëses së protokollit dhe e mban në paradhomën e saj, mjekun e çon në vendin e infermieres dhe infermieren e largon në një shkollë. Emërimet e punonjësve i kalon “definitivë” pa kaluar periudhën e provës 3-mujore, siç e parashikon ligji. Zyrën e protokollit e zhvendos në paradhomën e saj. Çdo shkresë firmoset dhe vuloset në paradhomën e drejtoreshës.

Marrëveshja politike mes mazhorancës dhe opozitës para zgjedhjeve parlamentare të 23 qershorit solli ndryshimin e disa drejtuesve të institucioneve. Largimi i “të politizuarve” preku edhe Autoritetin Shëndetësor Rajonal në Tiranë, institucion i cili që nga 22 maji drejtohet nga zonja Suzana Zhukri.

Në redaksinë e emisionit “Fiks Fare” mbërritën dhjetëra ankesa nga punonjës dhe ish-punonjës. Ata dërguan një listë të gjatë me shkeljet e titullares së këtij institucioni përgjatë këtyre muajve.

Gazetarët e “Fiksit” iu drejtuan drejtoreshës së ASHR-së, Suzana Zhukri, për ta pyetur në lidhje me emërimet në institucionin që ajo drejton. Ajo nuk pranoi të jepte një intervistë zyrtare, duke iu thënë gazetarëve se këtë do ta bënin në një takim të dytë, ku ajo të ishte më e qetë. Por, edhe pas tentativave të tjera për të zhvilluar një intervistë, drejtoresha nuk pranoi, duke gjetur si pretekst se ishte me raport mjekësor.

Në bisedë e sipër, gazetarët e pyetën për emërimet që ka bërë dhe më konkretisht për zonjën Irena Prifti, e cila e ka marrë emërimin në datën 28 gusht 2017 pa shpallje në Agjencinë e Prokurimit Publik. Kontrata e Priftit kaloi pa zbatim procedure dhe në fillim të muajit shtator ajo u emërua “definitivisht”. Drejtoresha pohon se nga të gjitha emërimet që janë bërë, asnjë nuk ka kaluar nëpërmjet APP-së.

Ajo është pyetur edhe për rastin e Arlind Byberit, i cili u emërua nga ASHR-ja më 25 korrik si punonjës i ri, pa u shpallur më parë vendi vakant në APP. Madje në rastin e zotërisë në fjalë nuk u zbatua fare procedura, por kaloi me kontratë “definitive”. Drejtoresha u përgjigj se zotin Byberi e ka vendosur sekretar.

“Jam e detyruar për një mijë e një arsye për ta marrë këtë djalë, sepse më tepër e përdor si truprojë”, shprehet Zhukri. Ndërkohë, punonjësja Eriola Mëhilli ka ndryshuar pozicionin e punës, pa u shpallur më parë vendi vakant. Ajo është me profesion kimiste, ndërsa aktualisht punon te protokolli, në paradhomën e zyrës së drejtoreshës.

Kurse kontrata e zotit Dëfrim Pira është zgjidhur pa motivacion. Madje në periudhën e shkarkimit, zoti Pira ka qenë me raport mjekësor. Shkeljet vijonin edhe me rastin e lëvizjes paralele mes infermieres Xhuerta Popshini dhe mjekut Enuel Arapi, të cilët kanë këmbyer vendet.

Bisedë me drejtoreshën e ASHR-së, Suzana Zhukri

Gazetari: Ne kemi disa ankesa, 7-8 ankesa që kanë ardhur në redaksinë tonë, në lidhje me emërimet dhe shkarkimet nga ky institucion. Mirë do ishte me intervistë.

Drejtoresha: Të gjitha emërimet që janë bërë, asnjë nuk ka kaluar nëpërmjet APP-së.

26 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)