Vasili: Kryeministri i paditur do të bllokojë Vettingun

Kreu u Grupit Parlamentar i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili ka reaguar pas deklaratave të Kryeministrit Rama në lidhej me procesin e Vettingut.

Përmes një statusi në Facebook, Vasili shprehet se shefi i qeverisë do të bllokojë Vettingun.

“Kryeministri i paditur, që do të bllokojë vetingun. Kryeministri tha sot: -‘Vetingu nuk është çështje numrash, por strukturimi’.

E para: Ky kryeministër duhet sqaruar, që megjithëse ai e do për vete, vetingu është i pavarur dhe jo pronë e tij.

Së dyti: Ky kryeministër ka një ushtri parazitësh rreth vetes me 650 vetë, atëherë pse e pengon vetingun të përmbushë kërkesat më minimale dhe i shkurton 70 vetë? Është i paditur dhe e urren vetingun, ndaj e pengon të funksionojë.

Së treti: Shqiptarët nuk presin drejtësinë dhe vetingun nga kryeministri, që mbushi me drogë Shqipërinë, por presin drejtësinë që SHBA dhe BE kërkojnë.

Së katërti: Vetingun nuk e vendos dot as muhabeti bajat dhe as marrëveshjet gajasëse që bën qeveria me qeverinë, alias grupin parlamentar të Partisë Socialiste, por Kushtetuta dhe ligji”, shkruan Vasili.

26 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)