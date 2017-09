Te Chelsea janë optimist se Eden Hazard do të injorojë interesin nga Real Madrid dhe do të rinovojë kontratën. Marrëveshja aktuale e lojtarit Belg përfundon në vitin 2020, dhe emri i 26-vjeçarit është lidhur rregullisht me transferimin te klubi “Los Blancos”.

Megjithatë në kontratën e re, “Blutë e Londrës” do t’i ofrojnë 300 mijë Euro në javë Hazard, shifër kjo që pritet të largojë vëmendjen e sulmuesit nga spanjollët.

27 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)