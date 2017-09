Manchester United shenjestron Dybalan

Një luftë milionash pritet të nisë mes Real Madridit dhe Manchester United për Paulo Dybala. Një ditë më parë shtypi spanjoll shpallte lajmin se argjentinasi ishte njeriu i përzgjedhur nga Florentino Perez, i cili para tij do të anashkalonte Lewandowskin dhe Edinson Cavanin.

Ndërkohë që siç raportojnë të përditshmet britanike Manceshter United ka ndërmend të cënojë planin e Florentino Perez për të shtuar listën e galaktikëve që veshin fanellën e Los Blancos. Daily Mirror dhe Daily Star, vijnë me argumentin se vetëm Antoine Griezmann mund të shpërqendrojë klubin mbretëror të Realit nga objektivi Dybala dhe mbi të gjitha shtojnë faktin se ekipi i Mourinhos kërkon me ngulm shërbimet sulmuesit të Juventusit.

Ed Woodward administratori i deleguar i djajve të kuq, ka njoftuar përfaqësuesit e Dybalas që në rast se do të vendosë të largohet nga Torino Mancehster United është gati për ta çuar atë në Premier League, ku Mourinho është një nga ata që e vlerësojnë më së shumti argjentinasin. Siç kujton shtypi britanik, Woodward ka një marrëdhënie mjaft të mirë me administratorin e bardhezinjve Beppe Marotta, pas marrëveshjes së mbyllur me sukses për Pogba. Vet mesfushori francez Pogba do të ishte mjaft i lumtur që djajve të kuq t’i bashkohej ish shoku i tij i skuadrës, për të cilin siguron se është një fenomen.

