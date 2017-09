Ricky Marti: Vëllai im është zhdukur pas uraganit ‘Maria’, më ndihmoni

Këngëtari i famshëm Ricky Martin ka nisur një video apel në Instagram për të gjetur vëllanë e tij, i cili kishte dalë për shëtitje në Porto Riko pas uraganit Maria.

“Jam shumë i shqetësuar sepse nuk mund të kontaktoj me një nga vëllezërit e mi, nuk e dimë se ku është ai. Unë jam i sigurt se nuk do të jem i vetmi, ka shumë njerëz që jetojnë jashtë ose në ishull dhe të cilët nuk mund të flasin me familjet e tyre rreth problemeve të komunikimit “, shtoi ai,

Ricky Martin, me origjinë nga ishulli i Karaibeve, u kërkoi 8.9 milionë ndjekësve të tij në Instagram që të kontribuonin në fushatën për ngritjen e fondeve për rindërtimin e ishullit dhe për të ndihmuar njerëzit që u prekën nga shkatërrimi i uraganit Maria.

27 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)