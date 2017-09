Të mëdhatë kualifikohen në Kupë

Asnjë surprizë në ndeshjet e kthimit të turit të parë të Kupës së Shqipërisë, ku skuadrat e mëdha bënë detyrën duke prerë biletën për fazën tjetër. Kukësi që kishte pësuar humbje ndaj Egnatias përmbysi gjithçka në sfidën e luajtur në Pezë Helmës, duke fituar thellë me rezultatin 4-0.

Për skuadrën e Milinkovic realizuan Guri, Krkotic dhe Kale në pjesën e parë, ndërsa në fraksionin e dytë sulmuesi i ri shkodran realizoi golin e dytë personal dhe të fundit të sfidës, duke mbyllur llogaritë me rrogozhinasit. Tirana fitoi edhe ndeshjen e dytë ndaj Besës, këtë radhë me rezultatin 2-0 ku të dy golat e sfidës i realizoi Michael Ngoo. Vllaznia avancoi pasi shkatërroi 4-0 Kastriotin, sikurse Teuta që fitoi 2-0 me Tërbunin, pasi kishte humbur 1-0 në takimin e parë. Besëlidhja i shënoi vetëm një gol Shënkollit, për të vijuar më tej, sikurse Erzeni që eliminoi me gol në fushën kundërshtare Burrelin, që në sfidën e parë pat fituar 2-1.

Ndërkohë Kamza Iliria luhet këtë të enjte.

Formati i Kupës kishte parashikuar një përplasje Tirana Vllaznia në turin e dytë dhe kështu ka ndodhur. Ndërsa ciftet e tjera janë Erzeni – Kukesi, Besëlidhja – me fituesin e çiftit Skënderbeu – Mamurrasi dhe fituesi i Kamza – Iliria me Teutën.

GRUPI A

Erzeni-Kukësi (1)

Besëlidhja-Skënderbeu/Mamurrasi* (2)

Kamza/Iliria*-Teuta (3)

Tirana-Vllaznia (4)

Turi i tretë

Goleadë e Partizanit në Grupin A në ndeshjen e kthimit të turit të parë eliminator të Kupës së Shqipërisë ndaj Naftëtarit të zhvilluar në Kamzë, ku të kuqtë fituan me rezultatin e thellë 7-0, me 6 futbollistë që shënuan emrin në listën e golashënuesve. Edhe pse me shumë ndryshime në formacion falë cilësisë së dobët të kundërshtarit, Partizani e zhbllokoi takimin që në minutën e 5-të më Xhixhua, ndërsa në fund të pjesës së parë e gjeti rrjetën Bardhi. Të kuqtë dominuan edhe në pjesën e dytë teksa shënuan me radhë Basrak, Herrera, Adorjan dhe Shahinas, me goleadën që u kompletua me të shtatin të realizuar nga Bardhi, për të cilin ishte finalizimi i dytë. U kualifikua gjithashtu Flamurtari, që mposhti Dinamon 4-1, me golat të Deliajt, Zhufos me 11-metërsh, Toungaras, sërish me penallti dhe Hysenit, ndërsa për blutë e kryeqytetit realizoi Hasa. Avancojnë gjithashtu Luftëtari që kaloi Elbasanin 3-0, Pogradeci, ndonëse barazoi 1-1 me Shkumbinin, Turbina e cila barazoi 1-1 në fushën e Korabit teksa kishte triumfuar 3-2 në takimin e parë, Bylisi edhe pse u mund 1-2 nga Tomori, si dhe Laci, kundër të cilit Sopoti nuk denjoi të zbriste në fushë. Lushnja ndërkohë arriti të kualifikohej me vështirësi ndaj Apolonisë, të cilën e eliminoi vetëm pas goditjes së 11-metërshave.

Në bazë të skemës së Kupës çiftet e turit të dytë janë:

Grupi B

Pogradeci-Partizani

Bylis-Luftëtari

Apolonia/Lushnja**-Laçi

Turbina-Flamurtari

27 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)