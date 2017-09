Vrasësi i efektivit, i aftë mendërisht, rrezikon burgun e përjetshëm

David Qosja, 31-vjeçari që vrau me armë zjarri efektivin e FNSH-së, Ardian Kodra, ka dalë i aftë mendërisht, ndonëse ka probleme me personalitetin. Në raportin e përpiluar nga ekspertët thuhet se Qosja ka qenë i vetëdijshëm në momentin që ka kryer krimin, e për pasojë ai rrezikon që të dënohet me burgim të përjetshëm.

Ngjarja ndodhi në shtator të 2016, në banesën e autorit në Torovicë të Lezhës. Nga ky sulm me armë mbetën të plagosur edhe dy efektivë të tjerë policie. Grupi i ekspertëve të caktuar nga gjykata kanë hedhur poshtë ne këtë mënyrë pretendimet e të pandehurit dhe avokatit të tij se ngjarja kishte ndodhur për shkak të problemeve mendore.

Pas arrestimi, 31-vjeçar kishte qenë mjaft i qartë në deklaratat e bëra në lidhje me krimin. “Dyshoja se po më qëllonin me armë nga shpati i malit, prandaj u përgjigja me armë edhe unë”, ka deklaruar ai. Në banesën e tij u gjet një përmendore e vëllait të tij të vdekur. 30-vjeçari rezultonte një person me çrregullime të personalitetit dhe prej kohësh jetonte i vetëm. Babai i ka ndërruar jetë, ndërsa nëna ishte larguar jashtë shtetit tek e motra.

27 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)