Aksident tragjik me motor, humbin jetën dy persona në Devoll

Një aksident tragjik ka ndodhur sot pasditë në Devoll, ku kanë humbur jetën dy persona, të cilët ndodheshin mbi një motor.

Një makinë ka përplasur një motor rreth orës 15.00 të ditës së sotme, çka ka shkaktuar vdekjen e dy personave.

Më konkretisht aksidenti ka ndodhur në aksin rrugor Bilisht-Korçë, pranë kryqëzimit të fshatit Progër, në Devoll.

Një mjet tip “Benz” me targë AA501HV, me drejtues P.G., rreth 55 vjeç, banues në Bilisht, është përplasur me një mjet motor me të cilin udhëtonin dy persona ende të paidentifikuar.

Personat që ndodheshin në motor kanë gjetur vdekjen, gjatë transportimit për ndihmë mjekësore në spitalin e Korçës, si pasojë e dëmtimeve të marra.

Nuk dihen ende rrethanat e aksidentit, ndërkohë që grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.

28 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)