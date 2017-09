Braktisën fëmijët në vendet e BE, policia e Vlorës procedon penalisht 5 prindër

Policia e Vlorës ka nisur procedimin penal për 5 shtetas pasi kanë braktisur fëmijët e tyre të mitur në vendet e BE.

“Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Vlorë, gjatë 10 ditëve të fundit në Pikën e Kalimit Kufitar të Portit Vlorë, kanë konstatuar 5 raste të veprës penale Braktisja e fëmijëve të mitur, në Vendet e BE-së me qëllim përfitimi azil social, ku edhe kanë nisur procedimet penale për pesë shtetas L.P., 57 vjeç, banues në fshatin Baltëz, Fier; A.H., 69 vjeç, banues në fshatin Picar, Vlorë; P.C., 45 vjeç, banues në fshatin Strum, Fier; D.GJ., 49 vjeç, banues në Tiranë dhe B.K., 43 vjeç, banues në fshatin Shtermen, Elbasan.

Shtetasit e lartpërmendur kanë dalë nga PKK Vlorë së bashku me fëmijët e tyre të mitur në drejtim të shtetit italian dhe janë kthyer pa fëmijët përkatës të secilit.

Nga pala Italiane dhe ajo franceze është bërë njoftim pranë strukturave policore të DVKM Vlorë se fëmijët e këtyre shtetasve kanë kërkuar azil social pikërisht në këto vende”, bën me dije policia.

Lidhur me këto raste Policia Kufitare ka referuar materialet në Prokurori në ngarkim të shtetasve të lartpërmendur për veprën penale ”Braktisja e fëmijëve të mitur”.

Policia Kufitare u bënë thirrje të gjithë shtetasve të cilët kalojnë Kufirin Shqiptar me fëmijët e tyre të mitur për në vendet e BE-së të mos i braktisin ata me qëllim përfitimi azil social pasi do të jenë subjekt të hetimit dhe do të ndiqen penalisht nga Policia Kufitare dhe Prokuroria për veprën penale të Braktisjes së fëmijëve të mitur!

28 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)