Europa League, Arsenal, Lazio e Nice një hap drejt kualifikimit

Arsenal, Lazio dhe Nice hodhën një hap drejt kualifikimit që pas dy ndeshjeve të para në grupe me “Topcinjtë” dhe francezët që morën fitoret e dyta në grupet e tyre. Në Grupin H, anglezët e patën të thjeshtë përballë Bate Borisovit teksa fituan me rezultatin e thellë 4-2. Walcott i dha drejtim takimit me dy gola në 22 minutat e para. 3 minuta më pas Holding shënoi dhe të tretin.

Bate shkurtoi diferencën me Ivanicin por në pjesën dytë Arsenali vazhdoi të shënonte me Giroud që u tregua i saktë nga pika e bardhë, përpara se bjellorusët t’i gëzoheshin një tjetër goli me Gordeichuk që devijoi mirë brenda në zonë. Këln numëron 0 pikë pas dy ndeshjeve të para me Crvena Zvezdën që ju gëzua golit të Boakye në të 30-tën. Në Grupin G Steaua u konfirmua si forcë e parë pasi mundi 2-1 me përmbysje dhe Luganon. Në Zvicër, vendasit shënuan të parët me anë të Bottanin, por Bodescu dhe Morais kthyen rezultatin në favor të rumunëve. Viktoria Plzen gjithashtu mori 3 pikët pasi kaloi 3-1 Hapoel Ber Shevën, me gola të Petrzela, Kopic dhe Bakos, ndërsa për miqtë shënoi Nwakaeme.

Në Grupin I kryeson Salcurg që mundi 1-0 Olimpique Marseille me një gol të Dabbur në të 73-tën ndërsa dëfryese rezultoi ndeshja mes Konyasporit dhe Guimaraeshit që u fitua 2-1 nga turqit. Araz në pjesën e parë dhe Milosevic në të dytën i dhanë nje epërsi të dyfishtë vendasve, por portugezët shkurtuan diferencën në të 74-trën m Hurtadon. Në Grupin J surpriza është Ostersund që kryeson me pikë të plota pas fitores 1-0 me Hertën ku vendosi një gol me penallti i Nuri. Bilbao gjithashtu u surprizua në shtëpi pasi u mund 0-1 nga Zorya, që mori rezultatin maksimal falë finalizimit të Kharatinit.

Nice gjithashtu është me pikë të plota në Grupin K pas dy ndeshjeve të para duke u konfirmuar dhe si një makinë golash pasi mposhti 3-0 Vitessen, ku Rashica dha disa shkëndija pozitive pavarësisht paraqitjes në total të ekipit të tij. Plea shënoi mjaft bukur në të 16-tën, ndërsa para pushimit Saint Maxim finalizoi një slalom personal duke shënuar dhe të dytin. Pavarësisht “black out” në stadium në pjesën dytë Nices nuk u fik duke shënuar dhe të tretin me Plean. Lazio e Strakoshës mundi 2-0 në shtëpi Zulten me një gol të Caicedos në fillim dhe një të Immobiles në fund, ndërsa tjetër paraqitje pozitive e portierit kuqezi që reagoi mirë sa herë që u vu në provë. Në Grupin L, Rosenborg shfrytëzoi në maksimum faktorin fushë duke mundur 3-1 Vardarin e Shkupit në Trondheim. Bendtner shënoi i pari me 11-metërsh ndërsa goli i dytë erdhi nga Konradsen në të 56-tën dhe i treti nga Hedenstad. Rezultati përfundimtar u vulos ndërkohë nga Felipe. Zeniti konfirmoi dhe njëherë tjetër se mbetet gjithmonë një pretendent në këtë kompeticion pasi fitoi dhe ndeshjen e dytë duke mundur 3-1 Real Sociedadin. Rigoni shënoi i pari për rusët, ndërsa më pas ishte radha e Kokorin për të realizuar dhe dy herë të tjera, ndërkohë që golin e baskëve e realizoi Llorente, që bëhet mbrojtësi që ka shënuar më tepër në këtë kompeticion

