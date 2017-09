Ndërron jetë themeluesi i revistës “Playboy”

Ka ndërruar jetë në moshën 91-vjeçare, Hugh Hefner, themeluesi historik i “Playboy”-t. Ka qenë vetë revista e rozë aho që ka njoftuar lajmin në të cilën informohet se Hefner ka vdekur për shkaqe natyrale të mërkurën në mbrëmje në shtëpinë e tij, i rrethuar nga familjarët. Hefner ka krijuar nga zero një markë të jashtëzakonshme në të gjithë botën dhe ka qenë një nga interpretuesit e revolucionit seksual modern.

Me krijimin e revistës në vitin 1953, Hefner i dha rrugë ndërtimit të një marke që sot vazhdon të lërë shenjë në kulturën seksuale.

Ajo që nisi si përpjekje e një njeriu të vetëm do të kthehej shumë shpejt në “markën” që përvijoi kulturën seksuale të shekullit XX. Modelet e bëshme të “Playboy”-t u shndërruan në objekt fantazie për miliona meshkuj, ndërsa Hefner sfidoi kështu hapur puritanizmin amerikan. Rolin e “playmate” e kanë interpretuar në vite edhe plot yje të Hollivudit. E para qe Marilyn Monroe. Suksesi i revistës u përkthye shumë shpejt në një perandori të vërtetë biznesi që përfshinte kazino e klube nate.

Manjati i veshur thuajse gjithmonë me rroba të mëndafshta që i ngjasonin pizhamave u bë i famshëm për stilin hedonik të jetesës dhe për faktin që dilte me lepurushet e “Playboy”-t e në disa raste, edhe martohej me to.

Hefner pretendonte se kishte pasur marrëdhënie intime me mbi 1000 femra. Me gruan e tretë, Chrystal Harris, lidhi kurorë në vitin 2012, kur ishte 86 vjeç, ndërsa ajo ishte 60 vjet më e re.

28 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)