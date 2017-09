Bayern: Ancelotti u shkarkua nga “senatorët”

“Carlo Ancelotti ishte viktimë e klimës së krijuar në dhomat e zhveshjes se Bayern Mynih”. Kështu deklaroi pas shkarkimit të trajnerit në mes të sezonit, vetëm katër muaj pas ngritjes së trofeut si kampion të Bundesligës Uli Hoeness. Presidenti i klubit gjerman u shpreh se Anceloti kishte 5 lojtarë që ishin kundër tij dhe në këtë mënyrë nuk mund të vazhdohej sepse kjo po ndikonte direkt në rezultatet dhe përfomrancën në fushë. Pyetjes se cilët janë ata 5 lojtarë, mundohet t’i japë përgjigje e përditshmja gjermane Bild, duke listuar emrat e të dyshuarve me Ribery, Hummels, Boateng, Müller dhe Robben që donin kokën e Ancelotit në pjatë.

Disa prej tyre e kishin shprehur publikisht pakënaqësinë ndaj trajnerit si për shembull lufta me francezin Ribery të cilin 58 vjecari dukej se e kishte mënjanuar. Po sipas Bild, Uli Henes ka deklaruar se sa herë që Ribery dilte nga fusha në minutën e 70 apo edhe në mes të ndonjë ndeshjeje, i telefononte Presidentit në darkë për t’i thënë se nuk e duronte më dot këtë situatë dhe se do të largohej nga ky klub. Muller gjithashtu i pati shprehur hapur mospërputhjet e tij me trajnerit Anceloti. Gjithsesi, disfata 3-0 në Parc de Princ përballë PSG ishte ajo që i vuri vulën shkarkimit të Ancelotit pasi kjo mund të konsiderohet si humbja më e rëndë për klubin në fazën e grupeve në 21 vitet e fundit. Tashmë emri i tij ka përfunduar në listën e kandidatëve për të zëvendësuar kroatin Slaven Bilic tek anglezët e West Ham. Ndërkohë që favoriti numër 1 për të zëvendësuar italianin në stolin e Baynerit është pikërisht Thomas Thuchel.

29 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)