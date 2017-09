Deputetët e Kosovës përleshen në një studio televizive

Dy deputetët e Kuvendit të Kosovës, Frashër Krasniqi i Lëvizjes Vetëvendosje dhe Milaim Zeka i Nismës për Kosovën kanë janë përleshur fizikisht në një studio televizive. Ka qenë deputeti Krasniqi ai që ka sulmuar fillimisht deputetin Zeka.

Pas një debati me plot fyerje të ndërsjella, deputeti Krasniqi fillimisht ka hedhur gotën me ujë në drejtim të deputetit Zeka, i cili është ngritur në këmbë dhe ka gjuajtur me letra në drejtim të Krasniqit.

Pas kësaj Krasniqi ka gjuajtur me shishe uji, duke iu vërsulur deputetit Zeka dhe duke e grushtuar.

Ka ndërhyrë stafi i emisionit ku ka ndodhur rrahja, derisa Zeka e ka sharë deputetin Krasniqi, për t’u ndalur më pas mikrofonët.

29 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)