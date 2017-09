Fier, mjeti përplas 3-vjeçarin, ndodhet në gjendje të rëndë

Një aksident me pasojë plagosjen e një të mituri ka ndodhur pasditen e sotme në Fier. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:15, në aksin rrugor Strum-Suk, në fshatin Suk, mjeti tip “Benz” me targa FR 4741 D me drejtues shtetasin Nikolin S., 21 vjeç, banues në fshatin Suk, ka goditur një fëmijë të mitur 3 vjeç i cili ishte duke kaluar rrugën.

I mituri ndodhet në Spitalin Rajonal Fier në gjendje të rëndë. Shtetasi Nikolin S. është shoqëruar në Stacionin e Policisë Roskovec. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të ngjarjes.

29 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)