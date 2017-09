Lopetegui largon tensionin nga Spanja

Në momente të tensionuara, ndërhyrja e trajnerit mund të jetë vendimtare për të evituar përshkallëzimimin e situatës në një skuadër. Në këto pozita është aktualisht trajneri i Spanjës, Julian Lopetegui, i cili përpiqet t’i hedhë ujë zjarrit të ndezur nga dy mbrojtësat, Sergio Ramos dhe Gerard Pique. Në prag të sfidës eliminatore kundër Shqipërisë që do të luhet në datën 6 Tetor në Alicante, Ramos kritikoi Pique i cili ka folur hapur në favor të pavarësisë së Katalonjës pak ditë përpara referendunmit që do të zhvillohet në krahinën autonome.

“Që nga dita e sotme dhe deri të dielën le të tregojmë sjelljen tonë në mënyrë paqësore. NUk duhet t’u japim atyre asnjë shkas për të na mohuar dhe këtë duhet ta themi duke kënduar me zë të lartë”, shkruan shtatlarti i Barcelonës në Twitter, por Ramos ka relikuar menjëherë duke theksuar se ky nuk ishte një gjest që duhej bërë nga ana e kolegut të tij. Nuk ka nevojë për ta kërkuar problemi me lupë sepse gjithçka duket qartë, dy qëndërmbrojtësit e Kombëtares së Spanjës kanë probleme të mëdha me njëri tjetrin. Gjithsesi, Lopetegui përqëndrohet vetëm tek aspekti sportiv teksa deklaron:

“Dua të mendoj vetëm për ndeshjet dhe klasifikimin në grupin tonë. Rreth kësaj teme kanë folur shumë sportistë por unë i gjykoj futbollistët për atë që japin në fushën e lojës dhe të mos keni asnjë dyshim që një gjë të tillë do ta bëj edhe me Pique. NUk do të lejoj që askush të na nxjerrë nga rruga që kemi nisur. E kam lexuar atë që ka thënë Ramos dhe mendoj se nuk ka asnjë problem në këtë mes”.

I prerë, i ftohtë por ndoshta jo shumë i qartë Lopetegui që përdor “dorën e hekurt” për të tentuar të mbyllë një polemikë që ndoshta do të zgjasë për shumë kohë dhe padyshim do të lejë pasoja në kampin iberik.

“Nuk kam pse të bnxehem me lojtarët e mi, do ta bëjë një gjë të tillë nëse nuk do të luanin me pasion në fushën e lojës dhe nuk besoj se kjo do të ndodhë. Nuk duhet të lejojmë askënd të na heqë vëmendjen nga dy ndeshjet e fundit në grup”.

Lopetegui u përqëndrua më pas te çështjet sportive duke konfirmuar mungesat e Diego Cistas e David Villas, por shtoi se në majën e sulmit ka një zgjedhje luksi si Alvaro Morata që po kalon një moment të artë.

“Nuk mendoj aspak për Kupën e Botës 2018. MOmentalisht duhet të sigurojmë dy fitore dhe ta mbyllim fazën eliminatore në vendin e parë në grup”.

Spanja do të luajë në datën 6 Tetor kundër Shqipërisë në Alicante dhe 3 ditë më pas udhëton drejt Izraelit për të mbylllur eliminatoret e Grupit G.

29 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)