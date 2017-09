De Biazi debuton me fitore, ngec Atletiko Madrid

Debutim ëndrrash për Giani De Biasin në stolin e Deportivo Alaves. Ishi trajneri i Shqipërisë e nisi në mënyrën më të mirë të mundshme aventurën e tij në krye të skuadrës baske. Alavesi që në 6 javët e para nuk kishte marrë asnjë pikë duke pësuar 6 humbje, triumfoi me rezultatin e pastër në trasnfertën e Valencias përballë Levantes.

Një sukses i merituar nën shenjën e trajnerit italian me De Biasin që në debutim mposhti ish skuadrën e tij. Në stadiumin Ciutat de Valencia u pa në fushë një Alaves i tjetërsuar nga ai i 6 ndeshjeve të para, një skuadër me dëshirë, grintë dhe që nuk gaboi asgjë në mbrotje, duke u ndjerë menjëherë dora De Biasit që vetëm pas disa ditësh stërvitje arriti të merrte më të mirën nga skuadra, duke nisur kështu me këmbën e mbarë misionin mbijetesë.

Në minutën e 33-të sulmuesi i ardhur në huazim nga Barcelona Munir El Haddadi i shërbyer nga Alfonso i dha epërisnë skuadrës së De Biasit. Goli i dytë dhe i sigurisë për Alavesin mban firmën e mesfushorit Alvaro Medran që në 81-tën shfrytëzoi krosimin fantastik të Duartes për të mposhtur sërish portierin e Levantes, Fernandez. U aktivizua gjatë gjithë 90-të minutëshit te skuadra valenciane futbollisti me origjinë shqiptare që luan për Maqedoninë Enis Bardhi i cili në të 60-tën u ndëshkua dhe me karton të verdhë.

Ashtu si një vit më parë Atletico nuk shkoi më shumë se një barazim pa gola ndaj Leganes në derbin e vogël të Madridit. Skuadra e Diego Simeones pavarsisht rasteve që krijoi nuk arriti të gjente dot rrugën e rrjetës, duke marrë vetëm një pikë në një sfidë që dëshironte ta fitonte me cdo kusht. Pas 3 fitoreve rradhazi, Los Colchoneros regjistruan një tjetër barazim i treti në këtë sezon.

U rikthye te suksesi në La Liga edhe Sevilla që në Ramon Sanchez Pizjuan kaloi me shifrat 2-0, Malagan duke u ngjitur në kuotën e 16-të pikëve dhe duke fundosur në vendin e fundit skuadrën e trajnerit Michel. Golat për formacionin e Edoardo Berrizos u realizuan në pjesën e dytë nga Banega me 11-metërsh dhe Luis Muriel.