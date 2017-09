Durrës, ‘BMW’ përplaset me karrotrecin, humb jetën 34-vjeçari

Një person ka gjetur vdekjen në një aksident të ndodhur mbrëmjen e sotme në Durrës. Ngjarja ka ndodhur në rrugën dytësore Fllakë-Shijak, ku një automjet tip BMW me targa AA969DN që drejtohej nga shtetasi Redi Hoxha, 34 vjeç është përplasur me një karrotrec të drejtuar nga shtetasi me inicialet A.M.

Për pasojë ka humbur jetën drejtuesi i mjetit BMW, ndërkohë që drejtuesi i karrotrecit, shtetasi A.M., është dërguar në spital në gjendje të rëndë.

Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe ka nisur hetimet, ndërkohë që paraprakisht dyshohet se shkak i aksidentit është bërë shpejtësia tej normave të lejuara me të cilën lëvizte automjeti tip BMW.

30 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)