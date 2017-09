Ish-studentja e “La Sapienza-s”, përloti Kuvendin me mesazhin për fshatin

Rigerta Loku nuk është një emër i panjohur për media. Ajo njihet si ish-studentja e “La Sapienza” me dy diploma dhe që u kthye në atdhe për tu marrë me blegtori. Sot gjatë seancës së Kuvendit të parë Rurale, Loku mbajti një fjalim që ka prekur zemrat e të gjithë shqiptarëve. E përlotur, ish-studentja i ka kërkuar qeverisë që të kthejë sytë nga fshati, për ta zhvilluar atë dhe në fokus të jetë mbështetja ndaj bujqësisë dhe blegtorisë.

Vajza nga Miërdita ka folur për jetën përditshme me plot vështirësi në fshat dhe fjalimi i saj ishte për tu duartrokitur.

“Unë kam mbaruar studimet e larta në Romë, master shkencor për marrëdhënie ndërkombëtare me rezultate shumë të mira. E kthyer në Shqipëri në provincën time u gjenda duke administruar një tufë dhish prej 350 krerësh. Në fillim kur shkova në Itali ideja ishte që të vija këtu e të merresha me kafshën politike, por fati dhe provinca më krijoi mundësitë që unë të merrem me kafshën zoologjike. Pas 7 vitesh eksperiencë, sakrificash familjare e personale unë e im shoq nuk jemi penduar qoftë dhe një minutë të vetëm që jemi fshatarë, blegtorë dhe që kemi bërë këtë gjë të vogël në Mirditën e Madhe.

Kam shumë emocioni, ndjej mbi zemër dhe shpatulla peshën që kjo foltore të lëshon mbi shpinë, por unë do të iki prapë atje në provincën time, do të iki, dhe pesha e përgjegjësia do të bjerë mbi këta të nderuar deputetë. Fshati ka nevojë të rilindë, rimëkëmbet, rianimohet. Le ta quajmë si të doni, fshati ka nevojë për kapital njerëzor, ti shembim rrugët e braktisjes dhe të ndërtojmë rrugët e rikthimit”, tha ajo në fjalën e saj. E reja u rikthye vite më parë në Shqipëri, po pavarësisht shkollimit, bashkitë në Rubik dhe Rrëshen nuk ia pranuan ‘CV’-në. Rigerta refuzoi të militonte në politikë, por së bashku me bashkëshortin e saj vendosën të hapin një fermë bagëtish në fshatin Prosek, të Mirditës.

30 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)