Italia publikon listën për sfidën ndaj Shqipërisë

Është sulmuesi i Bolognas Simone Verdi risia Italisë për dy sfidat kualifikuese të muajit Tetor ndaj Maqedonisë në datën 6 në Torino dhe kundër Shqipërisë, takim që do të luhet në datën 9 në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës. Trajneri i të Kaltërve Giampiero Ventura, ka shpallur listën e të grumbulluarve për dy ndeshjet e fundit në grupin G, eliminator të Botërorit, Rusi 2018-të. Ka pak surpriza në 25 emrat e përzgjedhur nga ish trajneri i Torinos.

Ventura ka thirrur sërish emra të tillë si Bernardeschi, Spinazzola, Pellegrini e Gabbiadini, ndërsa për Simone Verdi bëhet fjalë për një rikthim në kombëtare pas debutimit në miqësoren ndaj Holandës, 28 Marsin e kaluar. Emrat më të spikatur që ka lënë jashtë Ventura janë ata të Simone Zazës, Roberto Gagliardinit dhe Alesio Romagnolit.

Në Shqipëri, 4-herë kampionët e Botës do të paraqiten me të gjithë artilerinë e rëndë që kanë në dispozicion, pasi pjesë e kombëtares italiane për dy sfidat e radhës do të jenë emra të rëndësishëm si Buffon në portë, Barzagli, Bonucci, Chiellini e Darmian në mbrojtje. Në qendër të mesfushës emrat me peshë janë Verrati, De Rossi e Parolo, ndërsa nga krahët Insigne e Candreva. Në sulm përvec Gabbiaddinit, Ventura ka grumbulluar edhe të përhershmit, Belotti, Immobile e Eder.

30 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)