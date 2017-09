Manchester City triumfon ndaj Chelsea dhe merr kreun

E treta e vërteta për Guardiolën, që për herë të parë mposhti Conten si trajner i Cityt por mbi të gjitha i dha një goditje dhe shpresave të bluve londinez për titullin duke i çuar në -6 nga kreu.

Superpërballjen e javës së 7-të e zgjidhi Kevin De Bruyne duke i dhënë një fitore të merituar citizens që tregojnë se janë të aftë të mundin dhe rivalët e drejtpërdrejtë për titull. Sfida e Stamford Bridge u dominua nga ekipi i Guardiolës ndërsa Chelsea bashkë me Moratën, që u largua i dëmtuar nga fusha në minutën e 35-tën humbi dhe rrezikshmërinë. City përpara se të mbërrinte te goli kishte parë Sterling të humbiste raste të pastra ndërsa humbja mund të kishte qenë dhe më e thellë për Chelsean nëse Rudiger nuk do të kishte shpëtuar një gol të sigurt mbi vijën fatale. Një fitore e rëndësishme për Guardiolës, që pas Liverpool i jep një leksion dhe Chelseat të Contes.

Gjithsesi City dhe këtë javë duhet të ndajë kreun me United që shfrytëzoi maksimalisht ndeshjen me Crystal Palace në shtëpi duke fituar lehtësisht 4-0. Për ekipin e Mourinhos shënoi që në të 3-tën Mata ndërsa më pas ishte radha e Fellainit për të festuar një dygolësh personal. Nuk mund të mungonte në listën e golashënuesve as Lukaku që realizoi të katërtin. Me të njëjtin rezultat triumfoi dhe Tottenham që mundi jashtë fushe 4-0 Huddersfield që përpara kësaj sfide kishte pësuar vetëm 3 gola në total. Harry Kane ishte sërish protagonisti i këtij takimi me një dygolësh ndërsa realizuan për gjelat e Londrës dhe Davies e Sissokho.

30 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)